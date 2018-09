Aprender de los errores

Aunque la primera derrota del curso llegó para la UD Almería B en Talavera de la Reina (2-0), donde los rojiblancos se quedaron inferioridad tras la expulsión de Iván Martos en el 53', con el 0-0 en el marcador, el primer tirón de orejas claro de Esteban Navarro a sus jugadores se produjo el domingo a mediodía en la comparecencia del de La Mojonera ante los medios tras caer su equipo por 3-2 en casa de un Recreativo Granada que se quedó con los tres puntos gracias a un gol de Antonio Marín, ex de la UDA, en el 89'.

"No nos queda otra que felicitar al Granada y seguir trabajando. El equipo mostró ganas de querer hacer las cosas bien, pero faltó mejor lectura en esos últimos minutos tras el 2-2, se nos fue el partido en minutos claves, en ambos descuentos", dijo el técnico rojiblanco, que recalcaba además que "no estuvimos nada finos en las marcas y tuvimos pérdidas en el medio campo. Solo supimos leer los primeros veinte minutos, luego fuimos de más a menos". Por último, Esteban Navarro se mostró muy sincero sobre sus sensaciones, y aunque valoraba positivamente, como siempre, el trabajo de sus chicos, reconocía que esta derrota "sabe mal porque se te va un partido por no saber leer las circunstancias en minutos clave".