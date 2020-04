Apuesta ganadora por técnicos de la cantera

Amigos antes que compañeros, se iniciaron juntos en el vóley y así permanecen… en el mismo sitio. Jóvenes valores para cubrir de la mejor manera los banquillos del futuro, Miguel y Paco hacen tándem, primer y segundo entrenador respectivamente en cadetes, manejando el ‘boom’ de llegada de jugadores que se ha experimentado ya este año en Unicaja Costa de Almería. Pero no solo se han dedicado a entrenar, sino a ser entrenados, resultando fundamentales en el sostén de no pocas sesiones de pista del primer equipo, haciendo el club valer su condición de jugadores. No han cesado sus muestras de compromiso, apoyadas en madurez e ideas claras sobre los objetivos que persiguen, sintiéndose en el mejor sitio posible para alcanzarlos y para multiplicarlos, por qué no. Nadie como ellos explica lo que es ‘vivir el verde’.

Miguel Trujillo Arroyo, 23 años, nacido en Almería, estudiante de Turismo en la UAL, jugador de la selección universitaria, es referente para un grupo de chicos a los que forma bajo la filosofía blanquiverde, como técnico titulado que fue ‘cocinero antes que fraile’: “Empecé a jugar a voleibol en 2º de la ESO en el Al-Ándalus, como parte de la Obra Social de Unicaja, y esta es mi tercera temporada de entrenador”. Ha pensado siempre que “pertenecer a este club es un orgullo”, algo que argumenta: “Por la organización, pasando por todos los compañeros y por todo lo que significa el nombre de Unicaja Costa de Almería, no solo en la ciudad, sino también lo que representa alrededor de todo el país como el mejor club de España”. Destaca en él su modo de dirigir no solo los entrenos, sino los partidos, madera ‘de la buena’.

Se queda con los hechos diferenciales del club: “Lo primero, las instalaciones, que me atrevo a decir que son las mejores; por otra parte, su cuerpo técnico tiene, desde el más experimentado hasta el menos, calidad de sobra y unas ganas enormes de mejorar cada día; acompañándolo, se cuenta con fisioterapeuta, preparador físico y médico, elementos que a corto, medio y largo plazo suponen diferencia importante en la competición; claro, lo más importante y significativo es el primer equipo, con el cual se aprende mucho solo viendo los entrenamientos, los partidos o charlando con los jugadores y técnicos”. Mención aparte merece “tener la increíble oportunidad de entrenar con ellos, recompensa por el trabajo y el nivel mostrados”. En esa línea, se considera “muy afortunado” por ello, siendo uno más de un equipo de Superliga.

Francisco López Borrego, trabaja en Realtrack System, 23 años, almeriense iniciado al voleibol igualmente en 2º de la ESO como parte de la Obra Social de Unicaja, se ha ganado también el título de ‘hombre de club’ a ‘balonazo limpio’. No pasa nada, sino que se tomó con agrado ponerse en el otro extremo de la trayectoria de remate de Pablo Kukartsev, “fue como cumplir un sueño”, reconoce: “Sí es verdad que los primeros días tenía miedo interno sobre todo a no dar suficiente nivel, pero gracias a jugadores y entrenadores se mejora mucho y te lo quita con muchísima facilidad, por su cercanía y amabilidad”, añade. Entrenar de verdad con un equipo de tan alto nivel solo puede pasar en la provincia si eres de Unicaja Costa de Almería, y lo ha sabido aprovechar: “Me ha ayudado y motivado para que siga aún más duro, que me exija mucho más y para crecer como jugador y entrenador, así que estoy muy agradecido por la oportunidad y confianza”.

El club ha sido resiliente usando los recursos, adelantando un camino que va a seguir: “El nuevo proyecto, con cercanía total entre cantera y primer equipo, es, como jugador y entrenador, la mejor opción para aprender táctica y técnicamente, e incluso como convivencia, ya que ese tener confianza con el primer equipo permite que puedas preguntar dudas que tengas”. Además, el orgullo de pertenencia lo tiene claro, “orgullo de poder defenderlo dentro y fuera del campo, ayudar en todo lo que sea posible para su crecimiento, demostrar que somos el mejor club del país y llevar al voleibol almeriense lo más alto posible”. Para el jugador/entrenador “la diferencia está clara” entre Unicaja Costa de Almería y los demás: “Da lo que busca un jugador; primero, las mejores instalaciones donde entrenar, las mejores pistas de Almería y gimnasio; segundo, buenos entrenadores, y para mi gusto aquí puede que estén los mejores por las ganas de trabajar y porque están para lo que necesites, fuera y dentro del campo; tercero, una meta, cuál mejor que entrenar con un equipo de Superliga y… por qué no, debutar con él algún día”.