Argumentos muy positivos a falta de más armas

Preocupaba tanto la imagen dada en los diferentes amistosos de pretemporada como la falta de refuerzos con experiencia en Primera División. Para más inri, hasta media docena de fichas se quedaron si realizar al no admitir LaLiga una serie de patrocinios que hubiese podido aumentar el límite salarial. Sin embargo, el Almería mostró una notable imagen, sobresaliente en el primer acto, claudicando por méritos del rival, pudiénsele reprochar poco o nada.

Preocupaba la falta de un especialista en el lateral diestro al estar Pozo y Mendes dentro de esa media docena de no inscritos, pero Rubi, al que diferentes opiniones le achacan que no acertase con los cambios, se sacó un as de la manga modificando su prácticamente inamovible 1-4-1-4-1 para alinear hasta cuatro centrales. El objetivo era que Chumi y Kaiky, en las coberturas, realizasen un excelso a Vinícius, el principal argumento del Real Madrid, una vez que el centro del campo blanco se autocortocircuisase con ese doble mediocentro que Ancelotti rompió en el descanso.

A ninguno de quienes formaron el once rojiblanco les quedó grande Primera División

Como quiera que Vinícius ya es uno de los mejores extremos del mundo, cuando el brasileño superaba a Chumi, ahí estaba un central de apenas 18 años y que no pudo comenzar mejor su aventura en el fútbol europeo. También debutaban en la máxima categoría todos los componentes del once indálico a excepción de Akieme (participación testimonial con el Rayo) y Ely. Y a ninguno se le puede decir que la categoría se le quedase grande, demostrando por qué se ganaron por méritos propios estar ahí tras el ascenso de la pasada temporada.

Si el nivel defensivo rayó la perfección, con un Fernando que sostuvo a los suyos en más de una ocasión, el centro del campo, sin De la Hoz, también mostró argumentos más que aceptables, destacando un Eguaras que el pasado ejercicio no estuvo ni en el once tipo en el que sí se encontraban Samu y Robertone, quienes realizaron una excelsa actuación tanto en el apartado ofensivo como en el defensivo.

Por sus características, la máxima categoría le puede venir mejor a Largie Ramazani

Con permiso de Fernando y Chumi, el nombre que estuvo por encima de todos fue el de Largie Ramazani, al que por sus características, la máxima categoría puede venirle incluso mejor que la plata. El belga se mostró como verso libre y subió su valor de mercado para suerte del club pero para desgracias de los aficionados, quienes quizás presenciaron su última actuación con la rojiblanca, al igual que otros de sus compañeros, caso de Sadiq.

Terminen saliendo piezas como el belga o el nigeriano, lo que parece claro, y ya avisó de ello Rubi hace dos semanas, es que al Almería le siguen faltando refuerzos que aumenten el nivel de la plantilla y le permitan tener un cierto fondo de armario. El problema con las inscripciones abre ahora un nuevo escenario y quién sabe si viran los nombres previstos.

Arvin Appiah no jugó ni un minuto y parece más fuera que dentro, al revés que Curro Sánchez

Aún restan dos semanas de mercado y al preparador de Vilasar de Mar le faltan un par de incorporaciones con rendimiento prácticamente inmediato. La operación salida terminará por condicionar el número de entradas, puesto que si terminan tomando la rampa de salida Sadiq y Ramazani, la plantilla necesitaría dos atacantes de primer nivel.

Uno de los nombres que estaban en las quinielas era el de Curro Sánchez, la primera entrada desde el banquillo en la noche del domingo, por lo que no se puede descartar la continuidad del sevillano. Quien no tuvo ni un minuto fue Arvin Appiah, que parece más fuera que dentro. Lazo es otro de los futuribles para salir en esta segunda quincena de agosto, mientras que Akieme y Samu se encuentran dentro del once tipo de Rubi, marchándose si llegan ofertas satisfactorias para las diferentes partes.