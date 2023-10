Arribas: "La afición se va a llevar una alegría este sábado"

Sergio Arribas, debutante en Primera, no culta que atraviesan un momento muy delicado, algo que en su caso concreto vive por primera vez en su carrera profesional, pero confía en voltear esta dinámica negativa: "La dinámica es mala, hemos cambiado de entrenador y estamos haciendo cosas diferentes. El equipo está unido, confiado en sacar adelante la situación. A nivel personal es algo nuevo, algo extraño, pero es parte del fútbol y de la vida. Me aferro a lo bueno y a la vez soy exigente conmigo mismo. Tú mismo te tienes que preguntar qué puedes hacer para dar un extra".

El ex madridista asume que la diferencia entre Primera RFEF y Primera División es grande, pero su adaptación parece estar yendo por buen camino a tenor de su cifra de goles. Con cuatro dianas se mantiene como pichichi rojiblanco junto con el lesionado Luis Suárez: "Hay un salto grande de Primera RFEF a Primera División pero me siento apoyado desde el primer momento y estoy acomodado ya en la ciudad. Ya me dijeron que el Almería era una familia y no se equivocaban. No me arrepiento de haber venido".

De cara a la visita de Las Palmas, primera final en el largo periplo de la permanencia, Arribas espera que pueda suponer un punto de inflexión y está confiado en lograr el primer triunfo de la campaña: "Estoy con Embarba. Aquí tenemos que ir todos unidos y aunque no se hayan dado los resultados vamos a darle la vuelta a la situación. Solo hay sitio para los que confían y lo vamos a demostrar. El sábado tenemos una final y no hay mejor manera que pelearla todos juntos".

Para concluir, el extremo hacía un llamamiento a los seguidores indálicos: "De la afición espero lo que ha hecho en todas estas jornadas, su apoyo total. Nos lleva a dar el máximo y este sábado van a llevarse una alegría".