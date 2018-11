Aspapros sale a correr con todos los almerienses para celebrar el Día de la Discapacidad

El próximo 3 de diciembre se celebra el Día de la Discapacidad, y la asociación Aspapros, un año más, lo quiere compartir con toda la sociedad, y nada mejor que con una carrera que se llevará a cabo el sábado, 1 de diciembre. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Rafaela Abad, y el director de Calidad y Proyectos de Aspapros, Andrés Repullo, han presentado hoy, en rueda de prensa, la competición a la que esperan que se sumen 400 runners.

Juanjo Segura ha afirmado que “me siento muy satisfecho de que una vez más el deporte y la solidaridad se unan. Todos los meses hay en Almería como mínimo un evento deportivo que anima a la práctica deportiva con unos fines sociales”, mientras que Rafaela Abad destaca que “con esta competición se fomenta la inclusión en una actividad para todos los ciudadanos”.

La carrera saldrá desde la Puerta Sur del Recinto Ferial, donde también estará la meta, para recorrer el entorno del Parque del Andarax e incluso realizar parte del recorrido dentro del mismo, en una prueba que presenta, además, el atractivo de que podrán participar, en algunas de las distancias, ciclistas, patines y monopatines.

La salida y meta de la prueba estará en la Puerta Sur del Recinto Ferial

Seis son las modalidades de la competición: 10 kilómetros de carrera competitiva en categoría masculina y femenina, 5 kms de bicicleta no competitiva, 5 kms. de carrera infantil competitiva, 3 kms de marcha solidaria, 3 kms. de patines y monopatines no competitiva, y 400 metros de carrera infantil no competitiva. Esta competición la organiza la asociación Aspapros, con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes y la empresa Xplora.

Andrés Repullo ha profundizado en la historia de la asociación, con más de 50 años de vida, 250 socios, y que “trabajamos por la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual”. A la vez, ha destacado que “la carrera al desarrollarse dentro del Parque del Andarax permitirá que el público vea varias veces a los corredores, fomentándose la interacción”.

Además, como novedad, en la tarde del viernes, 30 de noviembre, desde las 18 horas, en la sede de la asociación, habrá unas charlas de especialistas sobre alimentación para deportistas, centrándose en el desayuno saludable antes de una competición, y sobre el calentamiento deportivo previo a la carrera. Las inscripciones se deben realizar en www.todofondo.net