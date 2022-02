El Assy: "No queremos que nuestra afición se desmotive"

Mohamed El Assy, CEO de la UD Almería, firmaba esta mañana un convenio de colaboración con la Universidad de Almería y al finalizar el acto atendía a los medios para tratar diversos temas de actualidad como la polémica generada por el desvío de la ruta del autobús cuando la afición se había congregado para recibir al equipo en la previa del duelo ante el Mirandés: "Es una cuestión de la Policía porque controlan la ruta y los tiempos. Si algo ocurre la responsabilidad es suya, incluso hay una norma en la Liga que te sanciona si llegas tarde. Vamos a reunirnos con nuestros aficionados porque queremos que se sigan organizando eventos así y sentimos su apoyo. No queremos que se desmotiven, nuestro objetivo es jugar partidos para que ellos sean felices".

El directivo egipcio también se refería a las tensiones con el Patronato Municipal de Deportes de los últimos días en relación con el uso del anexo Mediterráneo quitándole hierro al asunto: "No puedo hablar de problemas con el Patronato, conservamos buenas relaciones con ellos, solo ha sido una cuestión de agenda con los entrenamientos. Están en el palco en todos los partidos y sentimos su apoyo".

La mano derecha del presidente Turki Al-Sheikh en el día a día del club hacía alusión igualmente al patrocinio vía 'naming' del Estadio de los Juegos Mediterráneos, asegurando que se encuentran en conversaciones con la multinacional Power Horse de cara a las dos próximas campañas, si bien el acuerdo aún no está cerrado: "Estamos finalizando el acuerdo. Estamos felices porque es una gran marca multinacional de bebidas energéticas y lo anunciaremos en el momento oportuno. Trabajamos en los detalles, pero todavía no está cerrado. En todo caso sería de cara a las dos próximas temporadas, no para la actual".

A nivel deportivo El Assy se muestra tranquilo por la reacción experimentada por el equipo en el mes de febrero tras un 'enero negro', circunstancia que recordaba que él mismo ya vaticinó: "No estamos nerviosos con lo que pasa, teníamos que ser realistas con lo que nos ocurrió porque llegamos a tener quince bajas debido al coronavirus y las lesiones. No era nada que el entrenador pudiera controlar. Estábamos seguros de que cuando los jugadores retornasen, los resultados llegarían. Había que hacer una mini pretemporada. Ya dije durante la presentación de Eguaras que febrero sería mucho mejor que enero. Tenemos los pies en el suelo, pero con ese toque de mala suerte por culpa de las lesiones. Confío en este grupo de jugadores y personas y estoy seguro de que conseguirán los objetivos. Nuestro cuerpo técnico es muy valioso y confiamos también en ellos".

Subir a Primera sigue siendo una cuestión capital de cara a la viabilidad futura del club y El Assy confía en que a la tercera intentona de la nueva propiedad vaya la vencida: "El ascenso es una cuestión de tiempo, si haces bien tu trabajo ese esfuerzo se devuelve tanto en el fútbol como en la vida pese a la mala suerte de estos años. Lo importante es que la UDA cada año se más fuerte que el anterior".