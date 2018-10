Autoexigencia vs. autocomplacencia

Transcurridas diez jornadas ligueras, el equivalente a un cuarto de la competición, Miguel Ángel Corona respira aliviado al ver que el bautizado como proyecto del 'hambre' ha salido adelante: "Nada es definitivo ni categórico, todo tiene sus matices. Pero a mí la tabla en la jornada diez me dice mucho y si la miras la temporada pasada hay muy pocas variaciones respecto a la 42 en cuanto a pelear por objetivos. Puedes variar dos o tres puestos, pero lo que empieza a vislumbrarse en la diez y se materializa en la veinte suele ser el final de la competición. Este proyecto ha arrancado siendo fiable y teniendo unas garantías competitivas aptas para nuestra empresa, que es mantener la categoría y conseguir los 50 puntos cuanto antes".

El director deportivo rojiblanco hacía ayer estas declaraciones para los medios del club a la par que se felicitaba por la ambición que observa en la caseta: "Lo interpreto como una autoexigencia sana en el día a día. Que un grupo sea capaz de interpertar por sí solo cuando finaliza el partido del Reus de Copa que no se pueden volver a repetir los últimos 15 minutos es una buena noticia. Me fío más de ese grupo que no del que entra en complaciencia. Un grupo que acaba en Albacete y se autoexige porque jugar contra diez debe darte otro tipo de partido que no ponerte perdiendo en el 70' me gusta más que otro que se esté dando besos constantemente".

Por eso les pide salir a ganar en Los Cármenes: "En Cádiz salimos temerosos. Contemplativos en Pamplona y Córdoba. En Albacete sin el nivel de concentración y activación necesario y en Soria a por el partido en la primera jugada. Curiosamente es el partido que ganamos. Me gustaría ver eso en Granada, que los chicos terminen de creerse que pueden hacer fuera de casa lo que hacen en el Mediterráneo".