Aznar disfrutó al máximo de la celebración del 30 aniversario de la Subida a Algar

Magnífico fin de semana para José Antonio Aznar en la subida a Algar, que celebró su trigésimo aniversario y en la que el piloto almeriense tuvo protagonismo doble, ya que recibió un reconocimiento a su trayectoria deportiva y participó en la competición al volante de su Audi Sport Quattro S1 E2.La gala de celebración de las 30 ediciones de la prueba organizada por la Escudería Sur resultó especialmente brillante, conducida por Fernando García, director de informativos de Canal Sur Televisión. En el transcurso del acto se hizo entrega por parte de la organización de Algar de una serie de reconocimientos a personas y entidades que han contribuido al desarrollo de la competición a lo largo de su historia. Entre los premiados estuvo José Antonio Aznar, participante habitual en la subida de Algar en las temporadas en las que disputó el Campeonato de Andalucía de Montaña, certamen del que se proclamó campeón en las campañas del 2005, 2007, 2010 y 2013. En el apartado deportivo, la lluvia no se lo puso fácil al piloto almeriense, ya que no contaba con neumáticos para piso mojado con los que calzar su Audi Sport Quattro S1 E2. De todas formas, Aznar volvió a disfrutar del pilotaje del espectacular vehículo y fue rebajando sus cronos a medida que mejoraban las condiciones del asfalto. A falta de la última manga de carrera del domingo ya estaba entre los diez mejores de la general de turismos, pero antes de la última se detectó un ruido en la mecánica del Audi que aconsejó no tomar parte en la manga final para evitar una posible avería. Debido a ello, José Antonio no pudo aprovechar la subida que se acabó disputanto con el trazado más seco aunque, de todas formas, subió al podio del grupo GT-E1 en el que estaba encuadrado el Sport Quattro.