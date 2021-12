BM Roquetas Bahia de Almería vuelve a la senda del triunfo en su visita al Deza Córdoba (16-24)

Este pasado fin de semana el BM Roquetas Bahía de Almería se desplazaba a tierras cordobesas para medirse al Deza Córdoba en la jornada 13 de la División de Honor Plata Femenina. Las rojillas llegaban a este encuentro necesitadas de puntuar ya que en las ultimas cuatro jornadas solo habían conseguido un punto.

El partido comenzó con intercambio de goles y precipitaciones por parte de ambos conjuntos que del 2-3 en el minuto 10 a favor de las locales, pasó a un 3-8 después de un parcial 1-5 por parte de las rojillas en el minuto 20. Las locales no dieron su brazo a torcer y con una defensa dura junto a los errores de lanzamiento puso las cosas complicadas en labores ofensivas a las de Roquetas de Mar. Pero las chicas de Agus Collado realizaron un partido de sobresaliente en defensa, que les permitió marcharse al descanso con una ventaja de 5 goles, 5-10.

Tras el descanso la dinámica fue la misma, el listón defensivo de las de Roquetas de Mar no bajó y permitió endosar un parcial 0-4 para poner un 5-14 en el minuto 35 del encuentro. La dinámica hasta el final del encuentro siguió la misma tónica, las rojillas no cesaron en sus labores defensivas y poco a poco fue aumentando su diferencia hasta 12 goles de diferencia, no estuvieron tan acertadas en ataque, pero les bastó para dejar el partido sentenciado a falta de 5 minutos y finalizando el encuentro con un 16-24 a favor de las roqueteras.

Tras el encuentro, el entrenador Miguel Romero, que sustituía al lesionado Agustín Collado, se mostraba contento con la victoria y los importantes 2 puntos conseguidos que les hace volver a sumar. “Veníamos con bajas importantes, pero eso hizo que apretasen los dientes y que tras una dinámica negativa que veníamos arrastrando, conseguimos mostrar nuestra mejor versión defensiva y actitudinal que nos hizo conseguir la victoria. Hay que seguir trabajando ya que las pérdidas y los errores de lanzamiento nos lastrarán si el partido esta mas ajustado”.