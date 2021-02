BM Roquetas sigue sumando con una contundente victoria ante el colista (28-18)

En la jornada del sábado el Senator Hotels BM Roquetas Bahía de Almería disputaba una nueva jornada de la División de Honor Plata Femenina, en este caso la decimonovena, y otra vez como local. En esta ocasión ante las madrileñas del Madrid Base Villaverde, colista del Grupo D con tan solo un punto en su haber y que en la ida, allá por el mes de noviembre, las rojillas vencieron por 11-28.

La historia de la primera mitad fue una constante de buenos y malos momentos. Muchas perdidas de balón, precipitaciones en la salida al contraataque y errores de lanzamiento hicieron que las de Roquetas de Mar no pudieran despegarse en el marcador de una manera clara. El juego fue más individualizado y la concentración era escasa. Era necesario trabajar por y para el equipo, llegando al descanso con un marcador 14-10 que dejaba abierta la segunda mitad.

En el descanso, José Miguel Ferrón y Agustín Collado hicieron hincapié en que el único problema que había era la concentración y el dejar de pensar en una misma y tener claro el propósito que nos une, el equipo por encima de todo. Y así fue, el inicio de la segunda parte estuvo marcado por una mayor intensidad defensiva y un trabajo ofensivo mas elaborado que permitió que las locales se distanciaran en el marcador de manera contundente y el resto del choque fuese encarrilado hasta el final, cerrando el encuentro con un marcador de 28-18 a favor de las roqueteras.

Tras la victoria, el entrenador Agustín Collado deblaraba estar contento por los dos puntos conseguidos, pero no satisfecho con el trabajo realizado durante en el duelo "Venimos de una semana con entrenamientos muy intensos y de calidad. Los partidos han de ser el momento de disfrutar de ese trabajo y no de relajarnos y competir para ganar el partido sin más. Hay que estar mas concentradas y trasladar el trabajo semanal a los 60 minutos de partido. Cuando no estamos concentradas ni al 100% el nivel del equipo desciende considerablemente y debemos de empezar a ser conscientes de ello".

Mientras, José Miguel Ferrón, segundo entrenador declaraba "El equipo esta creciendo con mucho trabajo y constancia, si nos relajamos jamás daremos lo que somos capaces de hacer. Es una nota muy importante que deben grabarse a fuego. Y la filosofía de este grupo es clara, el equipo por encima de todo. En cuanto no estamos centradas en ello aparecen los altibajos y no demostramos el trabajo que venimos realizando y aparecen las frustraciones. Nos espera una semana importante de preparación para recibir al líder del grupo. Esperamos que este partido nos ayude a centrarnos en nuestro objetivo y seguir creciendo como grupo a nivel balonmanistico y de colectivo”.

Y es que Senator Hotels BM Roquetas Bahía de Almería recibirá este próximo sábado 27 de febrero al Vino Doña Berenguela BM Bolaños, lider destacado del Grupo D de la División de Honor Plata Femenina con dieciocho victorias en dieciocho partidos disputados, restándole aún un partido aplazado. Pero lejos de aminorarse, las rojillas suelen crecerse ante rivales de entidad, y sin duda el partido del sábado, a partir de las 19:00h, será una buena muestra para intentar dar la sorpresa.