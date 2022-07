Babic: "A Milovanovic le haremos fácil la adaptación a la ciudad y al idioma"

Antes de su incorporación al a disciplina de la UD Almería para iniciar los entrenamientos de pretemporada Srdjan Babic concedió una entrevista al medio serbio Mozzart Sport, en las que el central rojiblanco analiza su primer curso en el sureste peninsular, cómo se logró el ascenso e incluso da la bienvenida a quien en cuestión de horas se convertirá en el quinto fichaje, su compatriota Marko Milovanovic.

"¿Milovanović? Yo llegué a España con 19 años, y él se enfrenta a algo similar con 18. Sin embargo, tendrá un atenuante en nosotros [Rosic y Maras también están haciendo la pretemporada] porque le haremos todo más fácil en lo que respecta a la adaptación a la ciudad, el idioma y el fútbol. Estaremos ahí para él. La mayoría no teníamos a alguien de nuestra zona y en esas circunstancias es el doble de difícil. Espero que se incorpore pronto. Estamos listos para recibirlo y ayudarlo a adaptarse", valora Babic.

Pese a la inminente incorporación de jugador del Partizán de Belgrado, Babic confía en que Sadiq Umar pueda seguir en Primera División: "Fue el mejor delantero de Segunda. Ojalá se quede. Significó mucho para nosotros, con goles decisivos". La nueva apuesta de futuro del club llegará precisamente desde el mismo club que lo hizo el nigeriano y el defensor serbio recuerda el potencial del campeonato serbio: "No hay que subestimar la Superliga serbia. He hablado de esto con Sadiq, que me dijo que le era más sencillo marcar en España que en Serbia".

Aunque Maras y Rosic están en la rampa de salida nuevamente, Babic recuerda que el verano pasado le facilitaron mucho las cosas: "El vestuario me acogió muy bien. Paso mucho tiempo con Maras y me gustaría tener a un serbio a mi lado. Nunca se sabe, no me involucro en las decisiones del jugador o club, pero sería feliz se quedase. También Rosić, un gran portero que espero que pelee en el Almería este año. Nos llevamos muy bien”.

Consolidado en el eje de la zaga, primero formando dupla con Chumi y en la recta final con Rodrigo Ely, Babic recuerda en su país lo que les costó abrochar el ascenso: "Desde que llegó Turki, el objetivo fue llegar a Primera, pero siempre ha habido circunstancias desafortunadas por las que se escapaba la élite. Finalmente tuvimos suerte y hemos entrado a jugar contra los mejores. Hicimos el mejor fútbol de Segunda durante meses. Tuvimos un mes de enero malísimo, donde perdimos mucho y, encima, Sadiq se marchó. Sin embargo, en febrero recuperamos el nivel. LaLiga Smartbank es una competición muy larga. No hay descanso y, si pierdes, es difícil volver a la normalidad. Estamos felices de dejarla".

Ahora afrontará su debut en la máxima categoría del fútbol español, tras pasar también por Real Sociedad B y Reus: "A los 19 años llegué por primera vez a España con la Real Sociedad y no salió como esperaba. Era demasiado joven y no fue fácil encajar como adolescente. Siempre quise jugar contra el Madrid y el Barça. Probarme contra los mejores. Ahora soy mucho más maduro tras jugar Champions y Europa League con el Estrella Roja. En todos esos partidos, una persona madura y cada error es una oportunidad para aprender. Maduré de la manera correcta con el Almería".

Babic desveló durante la entrevista que una de las cláusulas para convertirse en jugador en propiedad de la UDA era jugar al menos el 60% de los partidos, cifra que en el mes de enero ya había alcanzado.