Babic: "Estoy bien y lo daré todo para que Ely se adapte lo antes posible"

Srdjan Babic era el único central 'sano' del plantel rojiblanco hasta la llegada de Rodrigo Ely y aunque arrastra molestias lumbares, el defensor serbio tranquiliza sobre su concurso el sábado ante el Lugo y avisa que hará todo lo posible por facilitar la adaptación de su nuevo compañero brasileño.

Se trunca una racha de cuatro victorias...

Todas las jornadas pasa algo raro, tuvimos mala suerte con tantas lesiones, pero nos toca subir la cabeza y seguir adelante. Tuvimos tantas oportunidades claras para marcar y que después te marquen un gol... Tenemos que seguir trabajando para arreglar las cosas, no nos queda mucho por delante pero sí bastante para acabar bien.

¿Cómo valora el tropiezo del Eibar?

No veo mucho a Eibar y Valladolid, lo importante somos nosotros. Tenemos los mismos puntos que Valladolid y Eibar está un punto por encima, pero debemos concentrarnos en nuestro trabajo. Todos tenemos una calidad y lo vamos a pelear

Martos, Nieto, Chumi, Carriço... las lesiones no se frenan.

Siempre nos pasa algo raro, en cada jornada nos quedamos con un jugador menos. Les doy ánimo para recuperarse bien porque son buenos chicos. Tenemos que seguir peleando. Yo estoy bien, tuve un golpe pero ya me preparo para el próximo partido.

De la Hoz está tapando todos los rotos.

César nos ayuda mucho porque puede jugar como central y como pivote. Juegue donde juegue da el 100% porque es un buen jugador. Ahora llega un nuevo compañero y todo saldrá bien.

¿Cómo ve la aclimatación de Rodrigo Ely?

Hay que tener paciencia, pero estamos para ayudar a los nuevos y daremos todo para que se adapte lo antes posible. Cuando llegué aquí el primer día dije que podía ayudar al equipo jugase con Chumi, Iván o Dani. Me he adaptado a todos. Como central no es fácil cambiar de pareja, pero ahora con Rodrigo creo que saldrá todo bien. Vamos a conocernos entrenando y veremos.

Usted está cuajando una gran campaña.

No me gusta hablar sobre mí, solo sobre el equipo, que está haciendo una temporada espectacular y yo solo soy uno de los 25 jugadores que lo da todo para cumplir los objetivos.

¿Cómo afrontan la visita del Lugo?

Tenemos que salir y hacer buen fútbol en casa. Nuestra afición nos apoya mucho y parece que llevamos 12 jugadores. El Lugo viene en un buen momento, solo ha perdido uno de los últimos diez, pero aquí creo que saldrá bien.

¿Qué le parece tener tantas ocasiones sin materializarlas?

Contra el Zaragoza hicimos tres o cuatro ocasiones claras, incluido un palo, un larguero y un penalti. Ofensivamente somos un equipazo y podemos crear oportunidades en todos los partidos. Defensivamente en los 4 últimos partidos no estuvimos mal pero ante el Zaragoza no fue el mejor día y ahora vamos a intentar arreglarlo.

¿Cree que ahora hay más errores y precipitaciones en los equipos?

Sí porque no queda mucho, solo 12 jornadas y todos tienen que apretar para acabar bien la temporada. Eso fomenta los errores, pero espero que nuestra defensa no los cometa.

Todo sigue muy apretado.

Estamos igualados tres o cuatro equipos arriba y hay que aprovechar todo lo que se permite. No quiero hablar, mejor esperar a las 3 o 4 últimas jornadas.

¿Cómo andan de fortaleza mental?

Tenemos que ser muy fuertes de cabeza porque quedan 12 finales y si podemos ganarlos todos, mejor, porque los rivales no te permiten respirar.

¿Cuáles pueden ser las claves para doblegar al Lugo?

En Zaragoza nos anularon dos goles y tuvimos mucha mala suerte. No es fácil levantar la cabeza cuando te toca algo así pero creo que en casa eso no nos va a pasar. Tenemos que olvidar ese partido y enfocarnos en los próximos, sobre todo el Lugo, ni siquiera nos interesa el Tenerife.