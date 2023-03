Babic: "Si jugamos como sabemos, se puede ganar en Sevilla"

El defensa serbio de la UD Almería, Srdjan Babic, ha comparecido ante los medios oficiales del club en una entrevista de cara al próximo compromiso liguero que enfrentará al equipo rojiblanco con el Sevilla FC en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El central ha sido incluido por su seleccionador, Dragan Stojkovic, en una lista de 36 jugadores para los partidos de clasificación de la Eurocopa de 2024 que se disputarán el 24 y 27 de marzo ante Lituania y Montenegro.

¿Cuáles pueden ser las claves para sacar algo positivo en Sevilla?

Creo que vamos a tener todo preparado para este partido. Les ganamos en la primera vuelta y por qué no hacerlo otra vez. Llevan los mismos puntos que nosotros en las mismas jornadas. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero vamos a dar todo para conseguir la victoria.

El rival llega al encuentro con numerosas bajas...No podemos pensar mucho en las bajas que tienen y focalizarnos en nuestro juego y dar todo. Va a depender mucho de ellos también, pero si jugamos como nosotros sabemos se puede ganar.

Ellos juegan Europa League ante el Fenerbahçe, ¿puede influir?Tienen tres días para descansar, no sé si puede ser un aspecto que les perjudique, pero tenemos que pensar sólo en lo nuestro.

¿Está resultando una temporada imprevisible para el conjunto sevillista?Este año comenzaron a jugar fase de grupos de Champions, seguro que proyectaban a más, antes que estar peleando por no descender. No va a ser un partido fácil, porque estamos compitiendo por lo mismo. También hay muchos equipos en la misma situación. Un encuentro no va a cambiar nada, pero tenemos que darlo todo para intentar ganar.

Sigue habiendo máxima rivalidad en la zona baja de la clasificación...La permanencia probablemente esté en una puntuación muy alta, sobre los 40 puntos. Tenemos que intentar conseguir esa cifra lo antes posible y para ello también ganar fuera de casa.

El domingo visitáis al Sevilla y la siguiente jornada recibís al Cádiz, ¿partidos decisivos para la permanencia?Los partidos contra el Sevilla y el Cádiz van a ser muy importantes, pero luego quedarán muchas más jornadas por delante.

Ha vuelto a entrar en la preselección de Serbia. ¿Cómo lo valora?Me gusta hablar una vez que haya pasado, pero es todo un honor representar a tu país, primero en el mundial y ahora para clasificarnos para la competición europea.

¿Qué opinión le merece la clasificación del juvenil A para la final de la Copa del Rey?En primer lugar felicitar a los jugadores y cuerpo técnico que han llegado hasta la final. Ojalá ganen, pero sobre todo que salgan al campo a disfrutar porque va a ser muy bonito.