Babic: "El 30% de los goles en el fútbol moderno llegan a balón parado"

Srdjan Babic es el central de moda de la liga española con sus dos testarazos consecutivos ante Celta y Valencia que han contribuido para reportarle a su equipo 4 puntos de oro en la pugna por eludir la zona de descenso. El defensor serbio ha hablado para los medios del club admitiendo que los tres tantos que acumula en la actualidad son su tope como futbolista profesional y que espera rebasarlo en lo que resta de curso. El de Banja Luka admite que Rubi insiste mucho en el ensayo de acciones a balón parado y que este año le están reportando muchos beneficios.

Son ya tres dianas las que ha materializado de cabeza este curso.

Ojalá que siga así porque son goles importantes y cada punto ahora puede ser decisivo, tenemos que seguir así como equipo. Durante el parón de selecciones trabajamos mucho el balón parado y los dos goles últimos se trabajaron durante esa semana. Sabía dónde iba a poner la pelota Robertone, por lo que me queda el trabajo más sencillo, que es solo meterla.

El equipo ya suma nueve a balón parado.

Sabemos que el 30% de los goles en fútbol moderno llegan a balón parado y durante la semana lo trabajamos mucho. Son los detalles en los que el míster y el cuerpo técnico insisten y tenemos una buena arma para abrir los partidos.

¿Feliz de poder celebrar goles siendo defensa?

Para mí, sinceramente, es mejor marcar goles en casa que fuera porque hay mucha gente que nos apoya y nos da un empujón cuando nos hace falta. Es un honor marcar en Almería porque esta ciudad vive para el fútbol y se nota.

¿Cuál es hasta la fecha su techo de goles?

En el fútbol profesional mi máximo otros años han sido 3 goles como hasta ahora, pero voy a intentar superarlos.

Y no solo los marca, también los salva como en la acción de Kluivert con Fernando.

Sabía que iba a picarla porque jugadores como Kluivert siempre hacen algo que no sea simple como recortar y chutarla. Esperaba que la pincharía y no quería parar.

Se les ve muy concentrados, festejando incluso las acciones defensivas.

Toda la gente está muy enchufada y no bajaremos los brazos hasta la última jornada. Todos los partidos son decisivos porque nunca se sabe si harán falta 38, 40 o 42 puntos para acabar fuera de la zona de descenso y estamos concentrados.

Son ya tres jornadas sin perder para salir del descenso...

No puede influirnos en la cabeza, si piensas dónde estás mucho pierdes la confianza. Yo no veo la clasificación de las últimas jornadas. El parón nos pilló dos semanas sin partido ni poder hacer nada y no queda otra que trabajar mucho y callar la boca.

¿Hace callo haber pisado descenso?

Es mejor estar ahora que en las dos o tres últimas jornadas porque te quedas sin margen para arreglar las cosas y salir. Nos quedan diez partidos más y sabemos que hay que sacar puntos. Vamos a Madrid contra el Atlético con mucha fe y esperanza para sumar puntos. Contra los más grandes no vamos a bajar los brazos.

Elche, Mallorca o Valladolid todavía tienen que pasar por el Power Horse...

Contra el Cádiz nos costó un poco. Salimos bloqueados de ese partido, pero tuvimos buena charla con Rubi, que nos dijo que en casa no podíamos salir así tras ganar tantos partidos. Fuera nos falta una victoria que nos daría un empuje para el esprint final.

Y ahora a visitar al Atlético, con el que empataron a uno en la ida.

La gente pensaba que el Barcelona nos ganaría, pero le ganamos al líder. Iremos a intentar ganar los puntos que nos faltan y seguro que no bajaremos los brazos ni saldremos con la bandera blanca.