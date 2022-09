Babic: "No queda otra que tener paciencia"

Srdjan Babic ha encontrado premio a la regularidad demostrada durante el curso pasado en la UD Almería y el arranque como titular en el presente -es un fijo para Rubi en el perfil zurdo del eje de la zaga- siendo llamado por primera vez con la selección absoluta de Serbia. En plena madurez a sus 25 años de edad, al defensor balcánico se le abren de par en par las puertas de poder acudir a la cita mundialista de noviembre en Qatar y a nivel de equipo se suma al discurso del entrenador de pedir "paciencia" para que puedan acoplarse bien las once incorporaciones realizadas, muchas de ellas en los últimos días del mercado de fichajes.

¿Qué se siente en su primera convocatoria como internacional absoluta?

Estoy contento y feliz por mi primera convocatoria con Serbia, quiero seguir jugando así para que sean muchas más. Jugué el partido contra el Valladolid y quería estar enfocado en eso, no lo pensé mucho, pero después me llamó mucha gente para preguntarme cómo me siento. Siempre es un honor y un placer jugar con tu selección, pero ahora estoy enfocado en el Mallorca.

¿Quién le dio la noticia?

Primero me lo dijo una persona que trabaja en la selección nacional de Serbia. Me llamó y luego mi representante, familia y amigos. Soy muy feliz y no sé qué decir, pero pienso más en el partido del Mallorca primero.

Además jugará partidos de la Liga de Naciones.

No es cualquier convocatoria, son dos partidos de la Liga de Naciones, no amistosos, y si ganamos ambos será más fácil clasificarnos para el Europeo del año que viene y son antes del Campeonato del Mundo.

Entraron al Mundial de Qatar ganándole a Portugal en el último minuto, ¿cómo lo vivió?

Vi aquel partido y hablé con muchos jugadores de la selección para felicitarlos porque los conozco a casi todos y ahora estaré con ellos. Lo aprovecharé al máximo.

Están en el grupo de Brasil en el Mundial, ¿piensa en cumplir ese sueño?

No quiero hablar del Mundial, sino de estos partidos, porque nunca se sabe. A ver si me convocan y después ya se hablará.

¿Cómo han pesado las dos derrotas seguidas en el ambiente del vestuario?

Sabemos que hemos perdido dos partidos seguidos y hay que salir, no de la mala racha, porque no son cinco, si se gana se arregla todo. Espero que podamos dar un paso más para mejorar en todos los aspectos. Tenemos capacidad para hacerlo y vamos a intentarlo. Salimos a ganar todos los partidos y contra el Mallorca no cambiaremos eso. Luego tendremos un parón de dos semanas y si ganamos podremos entrenar más tranquilos.

¿Asume que a la afición es difícil pedirle paciencia?

Entiendo que la afición espere mucho de nosotros porque ganamos contra el Sevilla y la gente pensaría que luego ganaríamos fácil a Valladolid y Osasuna, pero cada partido es distinto y llegaron once jugadores nuevos. Estamos para ayudar en lo que podamos y se sientan bien desde el primer día. No queda otra que tener paciencia.

¿Cómo lleva la brecha en la ceja?

Es mala suerte, pero no queda otra que pelear por todas las pelotas y jugadas.