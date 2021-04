El Bahía de Almería no puede remontar ante Coín-BM Málaga (26-32)

El Club Balonmano Cantera Sur Bahía de Almería caía en la eliminatoria de cuartos de final de la Segunda División Nacional también en el partido de vuelta frente a Escuela BM Coín-BM Málaga, disputado este pasado sábado en el Pabellón Municipal de Las Norias, por 26-32.

Precisamente, los azulinos debían remontar seis goles de desventaja de la ida (33-27) y al descanso parecía que lo podían conseguir, pues habían reducido la renta malagueña a la mitad, 16-13, pero todo cambió en el segundo período cuando el conjunto visitante apretó las cosas y cogió el mando de la contienda, sin soltarlo hasta el desenlace.

Remontada lenta e incompleta

Sabiendo que era más bien una carrera de fondo y no de velocidad, el equipo ejidense-capitalino tardó en despegarse de su rival, produciéndose a lo largo del primer cuarto de hora un incesante toma y daca anotador, siempre llevando la iniciativa los anfitriones, por delante 2-1 a los siete minutos, 4-3 a los 11, 6-4 a los 14 y 7-6 a los 16, mientras que un 9-6 en el minuto 17 se convirtió en el 9-8 del 19.

De modo que le gesta tenía visos de no suceder, sobre todo dadas las, de nuevo, varias inferioridades numéricas a causa de las exclusiones y, pese a ello, el cuadro canterano-sureño se mantuvo arriba, 9-8 en el minuto 19, recuperándose los tres tantos de diferencia con los sucesivos 11-8, 12-9 y 13-10 entre los minutos 21 y 23 y la distancia volvió a comprimirse a través del 13-12 en el minuto 25, logrando estirarse al intermedio con el 16-13.

Un parcial de 1-4 a los cinco minutos de la reanudación torció las cosas, derivando en el 17-17 que pasó a ser 18-20 en el minuto 39, primera ocasión en la que los coineños se situaron al frente y ya no dejaron de estarlo, ya que el 19-20 en el minuto 40 se transformó en una ‘ola imposible de surfear’ con un parcial de 1-7 que significó el 20-27 a los 47 minutos.

Los ataques de Cantera Sur Bahía de Almería, ya a la desesperada, se iban perdiendo en fallos en los lanzamientos y pases que no hallaban destino correcto, por lo que la ventaja del plantel malacitano no corrió peligro en ningún momento, dominando por 22-29 en el minuto 51, 24-29 en el 55 y 26-31 a dos minutos de la conclusión del compromiso. Así, los almerienses no se han clasificado para las semifinales, donde los de Coín se medirán a Cordoplas CD La Salle Córdoba.