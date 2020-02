Bala final para la sorpresa de cada año de URA Playcar

Desde luego que no ha habido ninguna temporada como esta, de regularidad y de ‘cumplimiento del deber’ ante los ‘iguales’ de la tabla, en toda la historia de Unión Rugby Almería en División de Honor B, pero sí que se han descrito unos pocos episodios de épica para dar la sorpresa. En esta 2019/2020, que será de récord seguro porque ‘han sobrado’ cinco partidos para igualar el mejor papel hecho hasta el momento, esa campanada se ha cambiado por algo mucho más rentable, como es la cosecha de victorias y puntos ante los ‘mortales’. Pero eso no significa que los cruzados no se merezcan, sino todo lo contrario, conseguir un triunfo de los prohibidos. Si es así, ha llegado el momento: el domingo es la última ocasión en la que se medirán a un equipo que los antecede en la tabla, como es el CRC Pozuelo.

Después el calendario será ‘asequible’ para poder elevar mucho más el techo al que se ha venido haciendo referencia en semanas anteriores, pero el grupo de jugadores de Pastor y el mismo cuerpo técnico, la directiva y la afición, se quieren dar un ‘homenaje’ antes de ello. Por supuesto que es una misión harto complicada, que lo normal sería caer en el Valle de las Cañas, pero el rugby se compone de ambición también, y de eso este equipo va sobrado. Temible, sí, el Canoe suma 70 puntos, a solo 5 (un partido con bonus), del segundo, de un Jaén muy sólido, y a solo 8 del líder, un Industriales casi intocable. Tan solo ha tenido 3 derrotas, 29-27 en Las Lagunillas jienenses para comenzar temporada y 20-32 en la jornada 8 ante Industriales, ambas en la primera vuelta, y un muy corto y exiguo 5-8 ante Jaén de nuevo en el inicio de la segunda vuelta.

Todo lo demás han sido ‘palizas’ a su favor… menos un partido, el disputado en el Juan Rojas, cuyo titular del momento fue que se había ‘escapado vivo’ de una exhibición de URA Playcar en la segunda parte. Lo de dar palizas lo lleva en el ADN atacante, el más mortífero en ensayos a favor, sumando la friolera de 125, 8 más que Industriales, únicos dos que superan el centenar. También es el que menos encaja, con solo 30, los mismos que Jáen, con 12 bonus en el cómputo ofensivo y dos mas en el defensivo en sus tres derrotas. Todo esto se traduce en haber anotado 842 puntos, una barbaridad, el que más, con serias opciones de romper la barrera del millar al término del curso. Desde luego, toca un gigante, con el peso de la actualidad y de la historia, pero por las mismas razones desde la expedición unionista se viaje con el ‘nada que perder’.

Nacho Pastor, el técnico cruzado, que perdió a su padre una semana atrás y al que le apetece una dedicatoria, no ha ocultado que es “uno de los grandes, de los que puntúa fijo en cada partido, altamente competitivo, muy vertical, que se caracteriza por anotar”. El valenciano ha puesto hincapié en que “juegan en su casa”, así como que “están en plena persecución de los que les van delante”, y “no quieren desengancharse del carro, por lo que harán todo lo posible no solo por puntuar, sino para hacerlo con bonus”. Ha continuado su valoración inicial con que “es lo que se espera de ellos, un juego rápido, dinámico, contundente en los contactos… la mejor de sus versiones, no se puede esperar menos de alguien que por méritos propios va a jugar la fase de ascenso”. Además, en la jornada hay duelos ‘sencillos’ para Industriales, en Sevilla, y para Jaén Rugby, en su casa recibiendo a Arquitectura.

El entrenador cruzado en cuanto a su propio estado, ha manifestado que “casi todos los efectivos están disponibles, salvo Emilio Arias por sanción y todavía alguna duda que se dilucidará justo antes del partido, en alguna posición, pero se va con muchísima ilusión, a intentar jugar de tú a tú a uno de los mejores de la liga y eso siempre es un aliciente”. Además, en el bagaje de URA Playcar, en los últimos meses se ha hecho algo grande: “La temporada pasada jugábamos con los de la parte de debajo de la tabla para sobrevivir, mientras que ahora se tiene siempre el reto de poder jugar bien y demostrar a qué nivel estamos ante los equipos de la parte alta, lo que es un cambio importante, y esa línea se va a seguir, queriendo hacer grandes partidos como ya se hizo con Jaén, tanto en la ida como en la vuelta, y ese partido que tuvimos contra CRC en nuestra casa, un segundo tiempo en el que el parcial fue favorable a nosotros”.

Juntando todos los ingredientes, “se va con muchísimas ganas, después de una semana de descanso, afrontando este último bloque de cuatro partidos, ya que después habrá una de descanso y la última de la liga, con mucha ilusión de intentar hacer nuestra mejor puesta en escena y desarrollar sobre el terreno de juego la mejor de nuestras versiones”. El encentro, a las 12.00 horas en el Valle de las Cañas, será dirigido por el señor Óscar Martínez, que hasta este fin de semana no ha pitado nunca a CRC en su trayectoria nacional, como tampoco esta temporada a los cruzados, si bien sí lo ha hecho en anteriores. El bagaje no es muy alentador, con un solo triunfo que se remonta a la 2015/2016 por 30-15 sobre Complutense Cisneros. Ese mismo curso había dirigido el 54-20 encajado en Pozuelo, pero ante Olímpico, equipo ante el que también se cayó en la temporad siguiente con Óscar Martínez, 42-19. La lista sigue con un 5-45 ante Industriales en la 2017/2018, así como con un 16-14 en Jaén durante el curso pasado. Después quedarán para URA Playcar en casa el XV Hortaleza y Arquitectura, y fuera Extremadura y Málaga, para cerrar la temporada.