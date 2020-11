Balliu: "Mejor medirse a un Sabadell valiente que con miedo a perder"

Iván Balliu salió vivo de la 'batalla' ante el Girona pese a ser objeto de un par de entradas subidas de tono por parte del conjunto catalán. El lateral gerundense lamenta que no pudieran encontrar portería a la vez que se muestra optimista de cara a la visita a la Nova Creu Alta, donde el jueves los espera un recién ascendido como el Sabadell. El partido viene aplazado desde la primera jornada y los blanquiazules parecen haberle cogido ahora el pulso a la competición con dos victorias seguidas tras un irregular comienzo. Balliu, no obstante, cree que es mejor visitarlos ahora que no van a ser tan conservadores en su juego.

¿Cómo está el 'parte de guerra' tras la visita del Girona?

Me encuentro bien, la primera es una disputa y suelta un poco la pierna. Esa me hace más daño, pero la segunda [una escalofriante entrada de Monchu] se desentiende del balón y va al jugador, por suerte me cubro un poco y no me consigue dar fuerte, pero estoy bien.

¿Ha recibido disculpas de Monchu?

Ni se disculpó ni tampoco es que lo espere. Soy jugador y lo entiendo porque hay momentos en que te calientas y haces cosas que seguramente espero no vuelva a hacer. Pero al final es fútbol.

¿Qué tal ha ido la resaca de un partido con buen juego y mala puntería?

Hay empates que saben a derrota y otros que saben a victoria. Este supo a derrota, después del partido estuve jodido porque fuimos superiores incluso 11 contra 11 y desde el minuto 1. Analizando un poco más con la charla del míster y hablando entre compañeros creamos buen fútbol y el balón se movió rápido, pero lo que manda es cuando entra el balón. Hubo acciones muy claras y no entró, en otros entra más fácil.

Balliu: "Me siento mejor cuando se juega cada dos o tres días"

Les toca visitar al Sabadell en su mejor momento de lo que va de temporada.

Es mejor encontrar a un Sabadell con alguna victoria que no más conservador, con ese miedo a perder. Ahora sabe que pueden ganar. Mejor un rival valiente que con ese miedo a perder y que te espere más atrás.

¿Qué disposición espera por parte del conjunto arlequinado?

Espero a un equipo como el Castellón, que le gusta tener el balón con defensa de cinco y dos carrileros. Diferente a lo que encontramos ante el Girona, pero si nos centramos en nuestro juego, aunque jueguen con cinco o cuatro defensas, los 3 puntos serán nuestros.

¿Pasa factura la acumulación de fatiga?

Mi opinión personal es que me siento mejor cuando se juega cada dos o tres días. Estoy bien físicamente, aunque en el último sufrí un poco más en los últimos minutos al venir de descansar. También hay que ver que tenemos una plantilla grande de calidad con opciones para que el míster rote, estoy seguro de que lo hará, pero podemos sacar el jueves un equipo y jugar el domingo once diferentes y ganar igual.