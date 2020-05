Balliu: "Noto en la ciudad el clima de ascenso"

¿Hasta qué punto cambia la perspectiva poder entrenar ya en grupos de diez?

Estamos muy felices por poder hablar con los compañeros, tocar balón y dar unos pases. Eso te cambia mucho, aunque puedas hacer pocas cosas.

En la Bundesliga arrancaron con ocho lesiones de consideración, ¿existe temor?

El riesgo está, pero en mi caso no lo pienso mucho, me centro en entrenar fuerte, cargar lo máximo la batería para cuando lleguen los partidos cada tres días. La pretemporada no va a ser idónea al entrenar en grupos de diez con un solo portero e impedir hacer partidos más grandes, pero hay que adaptarse, no queda otra.

José María Gutiérrez dijo que espera que puedan ser campeones de Segunda...

Tenemos un calendario bonito al final, ahora jugar en casa o fuera no importa tanto al no tener a la afición, pero hemos recuperado a todos los jugadores y tenemos una plantilla larga, con calidad. Podemos llegar, no está muy lejos.

¿Entiende la norma de no celebrar un gol pese al contacto que habrá en los partidos?

No hemos hablado de celebraciones especiales, pero si marco otro gol, con los pocos que marco, seguro que abrazaré a todo el mundo. Esas normas de no poder tocar a un compañero al final se olvidan por la presión y tensión del partido.

Había jugadores que no eran titulares como Coric o Enzo que tal vez jueguen ahora otro papel.

Está claro que con la calidad que tienen Enzo o Coric y contando con Ibiza, que está físicamente de los mejores del equipo, darán la diferencia, incluso pueden cambiar los partidos a la victoria. Coric también está recuperado y va a estar fino para ayudarnos mucho.

¿Cómo ha visto la chispa física de los compañeros?

Cada uno ha tenido limitaciones en casa. Yo tengo un gimnasio, pero cada jugador es como es. A unos les cuesta más y otros son más resistentes. Darwin en dos entrenos se pone como un animal físicamente, pero hay tiempo en llegar a un estado de forma perfecto para competir, cada cuerpo es diferente. A todos los veo con ganas y en los rondos a la gente se le ve feliz.

¿Qué opina de jugar con temperaturas tan altas en verano?

Estoy encantado con el tiempo de Almería. En Francia el sol lo veíamos poco, la fatiga llegará antes pero habrá que aprovecharlo. Los equipos de fuera lo notarán antes si nosotros nos acostumbramos en los entrenos, pero la Liga va a poner los horarios más tarde y no lo notaremos tanto.

Se han cumplido 13 años primer ascenso de la UDA y en 2013 fue el segundo, ¿llegará el tercero?

El otro día estaba en la playa jugando con mi hijo y se acercó un padre para decirnos que había que subir sí o sí. He sentido que la gente quiere ascender, se nota ese clima en la ciudad y esas ganas para que el equipo suba, el club está haciéndolo todo y el objetivo de los jugadores es ese. Ahora cambia todo el panorama del último partido ante el Dépor, tendrá mucha importancia el físico, pero tenemos muchas ganas.

¿Hasta qué punto influirá el factor campo al ser los partidos a puerta cerrada?

Va a ser lo más duro, vamos a tener que encontrar la motivación en otras cosas. Un entrenador mío decía que nunca vio a una afición ganar un partido y ahora más que nunca va a ser así porque no habrá nadie de nuestro lado, solo los jugadores. Habrá que motivarse como sea, he jugado sin público y parecen de pretemporada, pero nos jugaremos mucho. Puede que a domicilio nos beneficie o no, también gusta que te griten un poco. En Zaragoza ellos no tendrán el factor público y seguro nos beneficia más a nosotros, pero no cambiará mucho.

¿Prefiere reiniciar fuera o dentro? Al menos ahora podrán trabajar más de lo que hicieron en verano con los cambios que hubo...

Respecto a jugar en casa o fuera, al final prefiero en casa y evitar el desplazamiento por el factor de cansancio. Si entrenásemos todos juntos estoy seguro que nos hubiera ido bien, pero al hacerlo en grupos reducidos no puedes ni hacer partidos cortos y eso perjudica mucho a la hora de entrenar. Eso hay que revisarlo porque perjudica a la competición.

¿Saben ya si podrán disputar amistosos de preparación?

La verdad que no sé nada ni si se podrán hacer. Sería algo muy positivo porque por mucho que entrenes no hay nada parecido a jugar un partido de competición y es lo que mejor nos iría para preparar ese último tramo de pretemporada. No tengo ni idea si se puede hacer.

Han vivido un confinamiento tranquilo alejados de los ERTE o de los ERE como le acaba de ocurrir al Málaga, ¿es una ventaja?

Hay que agradecérselo a Turki porque la situación desde que llegó no es la misma que la de otros clubes. Entiendo a los compañeros de otros equipos, que empiezan a trabajar e esa situación y eso no les ayuda. Puede venirnos bien que tengan esos problemas en la cabeza y no se centren tanto en el día a día de la preparación física, aunque no nos guste por suerte no hemos tenido que pasar por eso.

¿Tienen mejor fondo armario que otros rivales?

Si algo tiene esta plantilla es calidad de sobra. También creo que el fútbol ahora va a ser más físico y quienes lleguen mejor a los últimos minutos se llevarán muchas victorias. Para eso hay que trabajar duro porque la calidad solo no gana, pero ayuda.

¿Siguen adelante las concentraciones previstas en el protocolo?

Vamos día a día, en esta fase se hablaba incluso de concentrarnos y tras pasar dos meses en casa encerrados no era la mejor opción. Ahora nos dicen que tal y como van las cosas, sin positivos nuevos, igual no hace falta concentrarse gracias a ese protocolo.

¿Sigue siendo el viernes 12 de junio la fecha más probable para la vuelta de la competición?

Lo tenemos todo preparado para empezar esa fecha, que es la marcada, aunque todavía no sabemos si será ese día para empezar. Lo veo un poco justo. Si la próxima semana ya podemos entrenar todo el equipo junto con los dos porteros, no vería mal empezar el día 12, pero si seguimos así, lo veo muy difícil. Tras dos meses parados no puede basarse todo en partidos físicos sin juegos de posesión. Si seguimos así habría que ganar una semana más. Al haber tres partidos a la semana habrá que rotar al equipo y cuidarse más de lo que ya hacíamos. Pero donde mejor lo pasas es jugando.

Y una vez se reinicie van a competir casi sin poder entrenar al jugar cada 72 horas.

Tenemos la suerte de tener un departamento médico con muchos fisios para recuperar. Los entrenos casi se olvidaran y la preparación de partidos será también difícil, pero tenemos un buen staff de analíticos. Como el objetivo es tan grande ya habrá tiempo de descansar después y celebrarlo en Ibiza.