Baño de felicidad

Como bien muestra la imagen, Esteban Navarro acabó debajo de la mesa de la sala de prensa. No por miedo a la situación, sino para protegerse del agua y del champán que volaba de las botellas de sus jugadores. Minutos antes de que acabara la rueda de prensa, un grupo de sus futbolistas interrumpió felizmente la rueda de prensa para festejar con el míster y los periodistas allí presentes el ascenso.

Como todos, el mojonero Esteban Navarro estaba eufórico por lo conseguido. El Almería B ha sido regular y se ha ganado a pulso un ascenso que les hace regresar a la categoría perdida hace un par de temporadas. La doble victoria frente al Villarrobledo en la eliminatoria final puso el broche de oro. "No había mejor manera de acabar. Hemos sido justos vencedores de este encuentro. El equipo estaba enchufado desde el principio, pese a la ventaja que teníamos del partido de ida".

La temporada para el filial no ha sido fácil por todo lo que acontecía en torno al primer equipo. La primera marcha de Fran Fernández sí que les despistó, pero la segunda, que trajo consigo la vuelta al club de Esteban Navarro, no cogió a los jugadores de nuevas. El mojonero apenas tocó lo que había funcionado. "El cuerpo técnico anterior también ha tenido mucha 'culpa' de este logro y hay que destacarlo. A principio de temporada no me imaginaba esto cuando acabó mi etapa en el División de Honor". Sobre su futuro, nada: "Tenemos que sentarnos a hablar con el club".

Sobre la inesperada ausencia de Chema Núñez, de los mejores jugadores del Almería B esta temporada, el entrenador rojiblanco dijo que "Chema durante la semana no ha podido participar en los entrenamientos. Tenía molestias y me dijo que no estaba al cien por cien para este partido y tuvimos que tomar decisiones".