Baño de fútbol del Real Jaén al Almería B (0-1)

El Almería B fue una caricatura en manos del Real Jaén durante toda la primera mitad, asistiendo con impotencia al recital de juego ofensivo jiennense en el anexo del Power Horse. Los pupilos de Óscar Fernández se vieron rebasados en todo momento por la propuesta del conjunto dirigido por Manuel Chumilla en todas las facetas del juego.

Tanto es así que los rojiblancos apenas pudieron rebasar la línea del centro del campo en los primeros 45 minutos. La producción atacante local se redujo a un disparo de Lokosa al cuarto de hora tras fallar en el despeje Espín que se marchaba fuera.

En el lado contrario las llegadas fueron constantes a la meta defendida por Obón, que tal vez tuviera más trabajo que en todo lo que va de temporada y gracias a su inspiración bajo palos el filial no se marchaba al descanso con una goleada escandalosa.

A los dos minutos de juego Obón ya tapaba bien la portería ante una llegada por banda derecha de Mario Martos. A los 12' de juego era un disparo cruzado de Montiel el que rozaba el gol y a los 15' Antonio López se sacaba de la chistera una chilena tras controlar con el pecho un saque de banda que se iba fuera por poco.

En el ecuador del primer acto Obón repelía esta vez un mal despeje de su compañero Wellington y dos minutos después atrapaba un buen cabezazo de Antonio López, un delantero tanque que engaña por su aspecto físico pero realiza muy buenos movimientos. Antes de los 30 minutos Obón intervenía de nuevo para repeler un centro-chut de Edu López.

La más clara, con todo, llegaba en el 35' tras un pase atrás de Antonio López a Mario Martos que sacaba de puños Obón y solo un minuto después otro cabezazo de López desde el punto de penalti se iba de nuevo fuera por poco. El premio lo encontró el Jaén a los 43 minutos gracias a un regalo del filial en la salida de balón. Víctor Sala tocaba atrás para los centrales sin apercibirse de que Antonio López andaba a la caza del gol y el '9' jiennense esta vez no perdonaba tras plantarse solo ante Obón y batirlo con disparo raso y cruzado.

Incormpensiblemente el filial saltó a la segunda mitad con el mismo once y el escenario siguió como estaba, con dominio pleno del cuadro visitante, que no obsatante no llegó con tanta claridad a las inmediaciones de Obón, pero sí con ocasiones suficientes como para ampliar el marcador como un buen disparo de rosca con la zurda de Mario Martos que detuvo con dificultades el arquero del filial.

Los de Óscar Fernández apenas inquietaron a balón parado con una falta directa en la corona del área lanzada por Lokosa rozando la escuadra de Javi Sánchez. Hasta el minuto 66 el técnico local no decidió agitar el árbol retirando a los dos mediocentros, Sala y Avelino, que no generaron nada de fútbol, para dar entrada a Andrei y Neves y poco después a Ramazani por Núñez.

Con la necesidad de volcarse hacia la portería del Jaén, el Almería mejoró levemente sus prestaciones en el tramo final, pero sin la elaboración y la claridad necesaria para lograr el tanto del empate. Con esta derrota, segunda consecutiva, los rojiblancos se estancan en los 18 puntos, mientras el Jaén se afianza en el liderato con 27.