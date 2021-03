Banyoles premia a los Primaflor-Mondraker-XSauce

Tres bazas presentaba PMX Racing Team en línea de salida de la primera puntuable de Copa Catalana Internacional, la HC de Banyoles, con una participación muy próxima al nivel de Copa del Mundo en categorías élite y sub 23 y sendas mangas de UCI Junior Series con varios de los mejores especialistas del continente.

Los tres concluyeron su fin de semana más que satisfechos, tanto por las sensaciones y el nivel demostrado en carrera como por el resultado. En orden cronológico, Sara Méndez abría la representación del cuadro Elite UCI con un notable octavo lugar en la carrera femenina de UCI Junior Series. La catalana concluía como mejor nacional, al ritmo de muchas de las corredoras habituales en este certamen.

Más arriba acabarían los chicos el domingo. Primero Francesc Barber, que firmaba una actuación casi redonda por la mañana en la que sólo el galo Lucas Grieco era capaz de resistir su ritmo. A pesar de los múltiples intentos para marcharse en solitario, el balear no conseguía despegar a su adversario, concluyendo segundo en el sprint por el triunfo.

También notable Jofre Cullell, quien tras un inicio con dudas, ofreció su mejor versión en la segunda mitad de carrera para finalizar décimo en la prueba absoluta, por delante de varios podios en Copa del Mundo, y alzarse con la victoria entre los sub 23.

Jofre Cullell: "Muy contento por el resultado. Era la primera carrera de nivel internacional del año. La verdad es que no encontraba ritmo de salida, no tenía buenas sensaciones y he ido rodando en un segundo grupo alrededor de la posición veinte durante un par de vueltas. A partir de mitad de carrera, me he encontrado mejor y he comenzado a pasar gente hasta acabar décimo. Una carrera de mucho nivel, con grandes corredores, de donde me marcho satisfecho, sobre todo por la altura del año a la que nos encontramos. Ahora toca seguir trabajando para mejorar en próximos objetivos".

Francesc Barber: "Fue una carrera muy rápida desde salida. Desde el inicio nos hemos marchado Grieco y yo, abriendo hueco con el resto a cada paso por meta. Lo he intentado hasta el final, sabiendo que al sprint siempre es más difícil, pero no he podido soltarlo en ninguna zona del circuito. Así que al final segundo, pero satisfechos por el rendimiento y el resultado".