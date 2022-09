Baptistao: "Vengo más maduro y centrado"

Leonardo Carilho Baptistao (26-8-1992) ha regresado a sus 30 primaveras al fútbol español, donde once años antes hizo carrera en Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Real Betis, Villarreal y Espanyol. Tras dos temporadas en el Santos de su país aceptaba el reto de la UD Almería con cuatro campañas por delante (firmó hasta junio de 2026) y confiesa volver mucho más maduro: "Al principio no pensé en volver a Europa pero luego sí porque la Liga ha dado un salto y cuando me llamó el Almería no dudé en volver porque me hablaron muy bien. No fue una decisión difícil. He vuelto a España con todo más estabilizado, documentaciones, cuentas en el banco, móviles... La felicidad es tremenda porque España me acogió muy bien y yo soy muy feliz aquí. He tenido experiencia en otras ligas distintas y vengo más maduro y centrado. Espero poder aportar a los jóvenes".

En su decisión de regresar, aparte de la mejoría económica, pesó mucho el hecho de que Rubi, con quien coincidió en su etapa perica en la que hizo sus mejores cifras goleadoras (8 dianas), dirija el banquillo rojiblanco: "Ya conocía al cuerpo técnico porque trabajamos juntos y sabía que los entrenamientos serían muy intensos. Veo un equipo muy serio, no hay desatención y eso es importante para la temporada. La ilusión también es tremenda. Intentaré aportar lo máximo en el campo y dentro del vestuario. Los jóvenes hoy en día tienen más información que en mi época y vienen más informados y atentos. La aportación de los veteranos es puntual".

Tras debutar en el duelo frente al Elche y tener minutos ante Sevilla y Valladolid, Baptistao va poco a poco acoplándose al sistema del técnico catalán y desvela lo que le demanda sobre el campo: "Rubi me pide romper líneas, salir al espacio y que ayude por fuera a marcar y al tener el balón por dentro. Cada rival es distinto y cambian las peticiones, pero velocidad y remate".

Baptistao: "A Touré lo veo muy intenso y fuerte, con muchas ganas de trabajar"

Acerca del vestuario admite haberse encontrado un grupo muy ilusionado y ambicioso tras cuajar un gran año en Segunda: "Vienen de hacer una gran temporada en una liga tan difícil como Segunda. La plantilla es joven y tiene una ilusión tremenda por lo que, con los pies en los suelos y juntos, podemos hacer una gran temporada".

La marcha de Sadiq a la Real Sociedad abre el abanico de opciones en el frente de ataque y, si bien él firmó a priori para ocupar un puesto como extremo, en Pucela ya jugó algunos minutos de '9' y asegura que la posición está bien cubierta con Sousa, Milovanovic y el último en llegar, El Bilal Touré, de quien da una pincelada: "A Touré lo veo muy intenso y fuerte, con muchas ganas de trabajar. Creo que va a hacer buenos partidos".

Para concluir, Bapistao daba su impresión acerca de la batalla que espera el lunes (21:00) ante Osasuna, actual quinto clasificado de la tabla: "Ante Osasuna será igual de duro que en Pucela ante el Valladolid. Habrá que salir al 200% con el puntito más que nos da la afición porque será un partido muy parejo que resolverán los detalles. Debemos estar muy metidos. El fútbol es muy dinámico y en la liga ningún partido es fácil aunque juegues en casa, pero ante tu afición siempre hay más motivación".