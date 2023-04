Baptistao: "Hay ganas de mantener esa sensación de alivio y quitarnos un peso grande de la espalda"

Leo Baptistao permaneció apenas unos meses en las filas del Atlético de Madrid tras salir del Rayo Vallecano y antes de recalar en el Betis, pero durante ese tiempo tuvo la oportunidad de debutar en Liga de Campeones, algo que el brasileño guarda como grato recuerdo. El domingo volverá a medirse a los colchoneros y espera que puedan puntuar ante el que considera mejor equipo de la segunda vuelta.

¿Qué tal sientan esos 200 partidos en Primera División?

"No me había dado cuenta de que llevaba 200 partidos en Primera. Podría haberlos cumplido antes porque al principio de mi carrera las lesiones no me respetaron mucho, pero igualmente estoy satisfecho".

¿En ese tiempo con qué vivencia se queda?

"El mejor momento fue mi debut en Primera, el partido del Rayo contra el Betis fue el que más me marcó".

¿Qué recuerdos guarda de su fugaz paso por el Atlético?

"En el Atlético estuve unos meses y luego me marché cedido, pero debuté en Champions".

Ahora tiene nuevo rol acompañando a Suárez en punta, ¿cómo lo asimila?

"Estuve muchas temporadas jugando en un 4-4-2 y estoy recuperando sensaciones. Ya lo hice en el Espanyol y las últimas temporadas en China. Estamos haciendo buenos partidos".

¿Sienta bien abandonar el descenso?

"Tenemos muchos ánimos y ganas de mantener esta sensación de alivio y quitarnos un peso grande de la espalda. Aunque el Valencia esté abajo es el Valencia, fue un desafío y dimos la cara".

¿Cómo van a encarar la visita al Metropolitano?

"Tenemos que ir muy concentrados, cuidando cada detalle porque el Atleti está en su mejor momento de la temporada y podemos demostrar que sabemos competir".

¿Algún mensaje para la afición sabiendo que el calendario vuelve a complicarse?

"A la afición le pedimos que nos siga apoyando y animando porque siempre han estado ahí, incluso después de las derrotas, animándonos en el Estadio. En casa son esenciales, dependemos mucho de ellos para dar ese puntito más. Que sigan creyendo".

¿Cómo fue su trato con Simeone?

"Hace tiempo que no tengo contacto con Simeone pero creo que sigue tan intenso como siempre. Lo que ha hecho en el Atleti es de leyenda. Para ganar hay que cuidar cada detalle e intentar igualar su intensidad".

¿Espera un partido parecido al 1-1 de la ida?

"Va a ser distinto a la primera vuelta porque nos enfrentamos en su mejor momento y en su casa juegan más sueltos y alegres. Eso se nota. Estamos motivados".

Usted ha marcado uno de los 9 tantos a balón parado, ¿es cierto que le obsesiona a Rubi la estrategia?

"Es cierto que Rubi ensaya mucho las acciones a balón parado. Lo bueno es que tenemos buenos lanzadores como Robertone o Embarba".

¿Piesa que el Atlético puede ser el mejor equipo de la segunda vuelta?

"Están haciendo una gran segunda vuelta, sacando partidos muy difíciles adelante y haciendo buen juego y goles. Puede que sean los mejores de esta segunda vuelta, sí".

¿Cuál es la clave para no hundirse en los malos momentos?

"Siempre estamos pendientes de nosotros y tensos porque la situación no le gusta a nadie, pero estamos unidos y el vestuario junto, somos casi una familia que se ayuda. No hay un once inicial, sino toda la plantilla, así sacamos los partidos adelante".

¿Puede puntuarse en el Metropolitano?

"En Primera no hay partidos fáciles. El objetivo ahora es sacar algún punto ante el Atlético, que es complicado. No podemos despistarnos ni ser negativos".