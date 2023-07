Baptistao: "Estamos trabajando muy bien y cumpliendo los plazos"

Leo Baptistao, delantero de la UD Almería, trabaja al margen del grupo esta pretemporada puesto que se recupera de la operación de tobillo a la que se sometió el pasado 24 de mayo y que le impidió acabar el campeonato de Liga. El jugador brasileño afirma que “el proceso de recuperación va muy bien y la verdad es que estoy contento. Durante las vacaciones estuve haciendo tratamiento en Brasil y he vuelto fenomenal. Estamos haciendo un buen trabajo y cumpliendo los plazos”.

Ya ha comenzado a ejercitarse sobre la hierba, lo que considera “muy importante”, para seguidamente añadir que “echaba de menos salir al campo y aunque sea con zapatillas, no con las botas, he comenzado a tocar balón. Vamos pausados porque no quiero dar un paso atrás para luego tener que dar dos hacia delante. Me veo cada vez más cerca”.

El delantero de la UD Almería no se obsesiona con los plazos de su recuperación y como subraya al respecto “tenemos que ir día a día haciendo las cosas como hasta ahora. Vamos por el buen camino”.

Leo Baptistao sufrió un fuerte esguince de tobillo y al no poder terminar la temporada se optó por operarse de una dolencia que venía arrastrando en el tendón de Aquiles. Una vez realizaba la intervención quirúrgica espera mejorar su rendimiento, que ya fue importante el ejercicio anterior. De hecho explicaba que “estoy deseando estar bien en el día a día y jugar los partidos sin dolor porque me limitaba”. Con estos argumentos destacaba que “espero estar mejor la próxima temporada y así poder dar mucho más”.

El brasileño valoraba de forma positiva que haya continuidad en la plantilla ya que indicaba que “todos nos llevamos muy bien, somos un grupo muy unido, una piña. Si vienen más jugadores que sea para sumar y si no yo estoy contento con lo que tenemos”.

Eso sí, espera que la temporada sea diferente y que el objetivo de la permanencia se cumpla de forma relativamente cómoda para no pasar tantos apuros. “Yo sufrí mucho desde casa. Ahora vamos a intentar comenzar con buen pie y luego ir partido a partido”.