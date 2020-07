Baraja: "El Almería es un equipo sólido y equilibrado"

El técnico del Tenerife, Rubén Baraja, ha asegurado que, aunque "hacer cábalas" sobre lo que necesita su equipo para llegar a la promoción "sería desviar la atención", tienen "una oportunidad" para llegar a la sexta plaza y exprimirán las opciones "al máximo".

Después de haber conseguido la puntuación con la que los blanquiazules han logrado la permanencia virtual, el equipo afronta su desplazamiento para jugar el sábado ante la UD Almería con "el reto ilusionante" de luchar por disputar la liguilla de ascenso, aseveró este viernes en rueda de prensa Baraja.

"Tenemos una oportunidad y la vamos a pelear, pero hay otros equipos que también creen que pueden llegar", advirtió. En cuanto a la posibilidad de hacer cambios por la acumulación de partidos, Rubén Baraja ha relatado que "hay gente que está esperando su oportunidad, pero cuando un equipo está en buena dinámica nadie quiere dejar de jugar".

Rubén Baraja, que había firmado con el conjunto blanquiazul hasta final de temporada, ha afirmado que no está preocupado por su renovación, ya que "no sería prudente" despistarse con su futuro. "Ya nos sentaremos a hablar con el club, hablaremos y seguro que habrá buena predisposición por ambas partes, pero quedan partidos muy importantes", ha advertido.

"El reto de la Almería es muy grande, pero no debe ser superior a nuestra ilusión", ha manifestado. Rubén Baraja ha insistido en que tiene que "dar la sensación" de que el Tenerife jugará mañana "por algo importante", mientras que ha advertido de que deberán hacer "un partido muy completo para tener opciones de ganarlo".

"Es un equipo sólido, equilibrado. No te concede mucho y es peligroso. Está preparado para aguantar la presión y debemos hacerles sentir incómodos, y acertar en nuestras oportunidades", ha dicho sobre la UD Almería.

"Los jugadores están demostrando compromiso. Dan el máximo cada día y en cada partido. Aunque no lleguen a lo que la afición sueña, me parecería injusto no valorar eso. Queremos dar alegrías y que se vea que se entregan", ha resaltado