Baranov vuelve a la competición europea

En la foto oficial del equipo pudo no ser casualidad que, cuando se distribuyó cómo se hacía el posado, Dimitri Nikolayevic Baranov agarrase el ‘balón europeo’, el azul y amarillo de Mikasa, situándose entre sus dos compañeros en la posición de central de este Unicaja Costa de Almería. Sentado en la primera fila, muestra un gesto que denota confianza al mismo tiempo que siente el roce de ese esférico que se ha sido añorado en el Moisés Ruiz durante demasiado tiempo. Lo quiso sostener, siendo el último de los jugadores ahorradores en disputar competición europea, precisamente la CEV Challenge Cup en la temporada 2017/2018. Del actual platel hay siete que ya saben lo que es medirse en Europa, pero todos, incluido el propio ‘Dima’, no se van a precipitar y dejar de disfrutar todo un encuentro por el liderato, que es el del próximo sábado frente a Urbia Vóley Palma en el fortín blanquiverde.

Sobre el conjunto palmesano, que tras la derrota blanquiverde en Los Planos y su victoria en Son Moix frente a Río Duero Soria es el nuevo líder de la tabla, tiene una opinión muy buena: “Es un equipo experimentado y fuerte, con una buena selección de jugadores para cada posición, pero sobre todo destaco de ellos que transmiten que están ansiosos por ganar”. La ambición de los de Dreyer es un factor importante que los hace más fuertes, pero no es para menos entre las filas de Unicaja Costa de Almería, augurándose y prometiendo Baranov un fantástico espectáculo de vóley de más alto nivel: “Esperamos un buen partido, con un juego fuerte de un oponente muy serio y muy bien formado, pero por supuesto esperamos también la victoria, y creo que no se va a defraudar a los aficionados, que esperan un voleibol muy bueno y de alta calidad, el que tanto Almería como Palma son capaces de ofrecerle”.

No ha hecho mella ninguna la primera derrota liguera, encajada en Los Planos, ante todo por tener muy presente que resta una recta final de año apasionante y que solo se trató de un partido de la fase regular: “Siempre es difícil y no es agradable perder, pero es un deporte y tiene que haber derrotas; debes olvidarte de lo que pasó e ir más allá, seguir dando lo mejor de ti y prepararte para el próximo partido”. A eso lo que suma bastante es que se mejoró notablemente la imagen respecto a lo vivido en la Supercopa: “En general, no jugamos mal, pero no ganamos a Teruel, si bien sí que pudimos plantear una pelea seria, ganar un set”. Si las derrotas duras sirven para construir, las producidas de esta manera, también: “Paso a paso, no hay otra, ya que vamos en la dirección correcta, y seguro que para el próximo partido contra ellos intentaremos ganar no solo un set, sino los tres que den la victoria”.

Baranov: "Me estoy preparando para ganar y daré todas mis fuerzas y emociones"

Cuatro días más tarde de saber si sí se ha podido reconquistar el liderato de la SVM y con ello se ha obtenido el pasaporte para la Copa del Rey, entonces ya sí llegará el momento histórico de regresar a la competición europea, agradecido Baranov de ser uno de los elegidos para protagonizarlo: “Creo que este es un evento maravilloso en el que un equipo con una gran historia regresa a las copas europeas de nuevo; creo que debemos demostrar que la vuelta a la competición europea no es en vano, ganando tantos partidos como sea posible y deleitando a todos con nuestro juego”. La motivación es total, y hay un enorme trabajo previo al que aferrarse para sentirse fuertes y no temer la acumulación de partidos: “Cinco encuentros en catorce días… creo que, si te preparaste correctamente para motivarte en ganar, entonces no hay nada de qué preocuparte, sino que solo tienes que trabajar duro y ganar; por tanto, el objetivo es ganar, para ganar y ganar hasta los cinco partidos”.

El central ruso recuerda su experiencia y el sistema de competición: “Jugué con el equipo Lokomotiv Baku y llegamos a octavos de final después de disputar la fase de clasificación; me gusta comenzar en casa y luego, la semana después, visitar su cancha, ya que es clave ganar el primer partido, porque si pierdes los dos, estás ya eliminado; en caso de empatar en unas circunstancias concretas, sí es verdad que se disputa un ‘set de oro’ a quince puntos nada más acabar el segundo partido, lo que se puede pensar como una ventaja para ellos al tener a su afición, pero llegados a ese punto de la eliminatoria el contexto da lo mismo y tienes que mantener mente fría y pulso firme”. Seguramente se podrá contar para ese momento con un nuevo rostro, el de Pei Hung Huang, que será muy bien acogido por el vestuario: “El nuevo colocador es un jugador muy experimentado que viene de Italia, en la serie A-1, una de las ligas más fuertes del mundo, y creo que encajará muy bien en el equipo”.

Jugador muy emocional, autoexigente llevado al extremo, Baranov se ve a si mismo en pleno crecimiento, cada vez más confiado en sus posibilidades y en su potencial, que siempre se le ha valorado como enorme por parte del cuerpo técnico: “Ahora me siento bien, emocional y físicamente”. Su salida a Los Planos revolucionó con varias acciones en la red un partido en el que se necesitaba un giro, y de ahí, a más por la alegría interior de una buena noticia: “¡La llegada de mi familia la próxima semana!”. Confiesa que le motiva especialmente, “me estoy preparando para ganar y daré todas mis fuerzas y emociones”, y se apoya en lectura: “’Si puedes imaginar un futuro brillante, también puedes creerlo, y si lo crees, ¡puedes lograrlo!’, dice Nick Vujicic en su libro ‘Una vida sin límites”, uno de mis favoritos”.