Barça Vóley, un rival que motiva a Unicaja Almería

El choque ante Barcelona Voley es uno de ésos que nadie debería perderse por parte de Unicaja Almería, como recomienda Manolo Berenguel: “Jugamos en nuestra casa y queremos seguir dando todo el espectáculo, lo que llevamos haciendo durante la temporada en el Moisés Ruiz, y como se va acercando la hora de la verdad, necesitamos el apoyo del público, que ya vaya respirando aires de play off”. Ese es su deseo, expresado en la rueda de prensa de presentación de la primera de las cuatro últimas jornadas de la fase regular: “Después de este partido tenemos dos seguidas fuera, siendo estos dos partidos en casa claves para el prepararnos, para que el público que nos apoye, ya que son una pieza importantísima”.

Así lo ha expresado el técnico ahorrador, insistiendo en que “cuanta más gente venga, mejor”, y prometiendo que “el espectáculo está servido” entre jugadores y público: “Nosotros ya sabemos el equipo que tenemos, que podemos jugar todos y cada uno, y encima es contra un rival que se está jugando la permanencia y que ha hecho fichajes de última hora para conseguirla, y que está jugando muy bien”. En ese sentido, sobre Barça Vóley el análisis es muy claro: “Viene de victorias, es un rival con jugadores muy expertos, y ahora con las incorporaciones de estos dos últimos fichajes, del cuatro bielorruso y del conocido Marcilio, que le ha dado un aire fresco al equipo y ganas de conseguir su objetivo fundamental, permanencia, ha mejorado mucho”.

Los números así lo están diciendo: “De las tres últimas jornadas solo ha perdido en Castellón un partido muy, muy disputado, ha ganado contra Manacor un partido a muerte y jugando bien, a Soria también…, al final no te puedes descuidar contra un rival así por sus jugadores, empezando por el colocador Sergi Arranz, que tiene una gran experiencia en la liga, y Bernal igualmente, Galindo… jugadores expertos que llevan el peso del equipo junto con Marcilio y que nos van a dar muchísima guerra”. Hablar del opuesto brasileño le ilumina la cara a Berenguel: “Es un crack dentro y fuera de la pista; fuera tengo la suerte de conocerle y la verdad es que como persona es excelente, y encima los objetivos se cumplieron de sobra esa temporada y eso hace que le tengas un cariño más especial, y respecto al jugador, viene de jugar en las mejores ligas, ha estado siempre rodeado de grandísimos jugadores y está a un nivel espectacular”.

Completando su descripción de Braga, “es un tío que tiene muchísima clase y hay un factor importantísimo en este deporte, que es la experiencia, lo que él tiene y lo que le sirve para marcar la diferencia; es un espectáculo”. Con todo muy abierto, el fin de semana se presenta con todo por decidir entre los cinco primeros y con lo mismo por la segunda plaza de descenso: “El atractivo de la liga es eso, que está todo abierto, pero nosotros tenemos que ir a lo nuestro, como siempre digo, sin que se olvide que los equipos de arriba estamos teniendo todos muchos altibajos, empezando por nosotros, como hemos venido hablando toda la temporada, Teruel más o menos igual, luego Ibiza y Palma con la misma historia…, vamos a Palma y nos gana con contundencia pero después no mantiene esa solidez contra Ibiza…”.

A su lado, asintiendo con la cabeza mientras su entrenador parafraseaba a Víctor, Ronald Fayola sí que reconoce que quiere marcar una época: “Marcilio es un gran jugador que he escuchado que es excelente persona, y en la pista también muy bueno, y yo quiero seguir los mismos pasos suyos, o de Matheus y de muchos grandes jugadores que han pasado por Unicaja, quiero ser histórico al igual que ellos, junto con el equipo, y me llena de orgullo y satisfacción dar ese paso grande de tener otro título más con el club”. El venezolano quiere la Superliga: “Vamos a por el título, estamos todos concentrados, encaramos de este modo los play off y antes también estos partidos que nos faltan”.