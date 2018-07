Barnizar el pasado

"El Almería de ayer no es el de mañana". Quizás sea la frase más acertada que ha salido de la boca de cualquier dirigente rojiblanco en los últimos tiempos, pero que no puede titular esta noticia puesto que es demasiado larga. Tampoco está mal el titular publicado, dicho también por el propio Corona, con el deseo de centrar las miras del club y de la afición en el futuro, después de tropezar tres veces en la misma piedra.

El desayuno informativo veraniego lo instauraron Corona e Ibán Andrés, director deportivo y secretario técnico respectivamente, la pasada temporada y lo volvieron a repetir ayer. Es una primera toma de contacto con los medios de comunicación, encargado de llevar a la sociedad el día a día del club, para explicar las líneas maestras de un proyecto que volverá a ser poco cuantioso en lo que a recursos monetarios se refiere, pero confían en desborde ilusión, alegría y entrega por parte de los profesionales del balón.

Para explicar el contexto del equipo, el talaverano echó mano de un vídeo tenístico, de Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal, en una reciente charla de Toni Nadal en Málaga: "Íbamos a jugar la final de Montecarlo ante Roger Federer y Rafael me preguntó cómo veía el partido. Le dije que muy complicado… el suizo tenía mejor drive, mejor revés… en el saque no había color… Rafael me dijo que se lo estaba poniendo muy negativo todo y le contesté que era la realidad, y que si le engañaba lo comprobaría muy pronto en la pista. Había que buscar soluciones".

La comparativa, ingeniosa, se coge al vuelo: el Almería debe de ser como Rafa Nadal, un ejemplo para la sociedad de coraje y superación, para triunfar en una categoría que es Roger Federer, un tenista con más calidad en sus golpes y que, por ello, parte como favorito. "El equipo empieza el martes y creíamos que era buen momento para que conocierais nuestra reflexión sobre la plantilla, las inquietudes, los deseos. Vamos a exigirle a los jugadores una dedicación cien por cien diaria, una ilusión máxima y un deseo de morir en el campo cada jornada. Todo esto desde una realidad, creemos que podemos ganar cada partido pero delante tenemos al Federer del tenis. Hay una competición tremendamente difícil, hay doce equipos que acumulan 150 años en Primera División, verdaderos históricos con mucho potencial y recursos. Impresiona ver una Segunda División con el Deportivo de La Coruña, Las Palmas, Málaga, Osasuna, Sporting de Gijón, Mallorca, Tenerife, Oviedo, Cádiz, Granada… No nos asustamos ante ellos, pero sabemos cuál es nuestro sitio", aclaró Miguel Ángel Corona en la sala de prensa, ante una pantalla de vídeo, después de compartir un café con los diferentes profesionales de la información de la ciudad.

Una vez visto y comentado el vídeo, realizando una autocrítica por las tres agónicas últimas temporadas que beneficia al club y le sitúa con los pies en el suelo, Corona también habló sobre los diferentes puntos del día a día de la entidad. Cómo no, la primera pregunta versaba sobre los cinco fichajes realizados hasta el momento. "Contento con la llegada de todos. Creo que tienen un perfil muy definido en cuanto a edad y proyección de futuro, tienen que dar un puñetazo encima de la mesa del fútbol profesional. Vienen de competir todos, con un rendimiento alto ininterrumpido. Tienen ganas, ilusión y hambre", apuntó el talaverano, que no sabe cuándo van a llegar los próximos, pero confirma que serán "no menos de cinco y no más de siete, tal y como está hoy la plantilla".

Y es que puede haber alguna salida, como por ejemplo la de Pozo o Joaquín. "El mercado nunca está parado. No podemos descartar nada", pese a que por el momento no hay una oferta que convenza a Alfonso García. Igualmente, habrá cinco o seis jugadores del filial que realizarán la pretemporada con el primer equipo. El que es miembro de pleno derecho de esta plantilla es el canterano Chema, por el que el club ejecutó una cláusula unilateral para evitar que se marchara: "Lo consideramos muy buen futbolista y queremos que haga una gran campaña. Chema tenía un contrato con la posibilidad de que pasara a la primera plantilla y así ha pasado".

Sobre el cuerpo técnico, al que se incorpora Jesús Muñoz como segundo entrenador y Víctor Fortes como preparador físico, Miguel Ángel tuvo palabras de ánimo y valoró el nuevo cargo que va a ostentar Ángel Férez con los guardametas canteranos. "Creo que le damos un salto de calidad a nuestras bases, que es algo que demanda mucho la calle. En este club le prestamos una atención específica a los porteros, tenemos una sesión semanal sólo para la cantera. Ángel va a coordinar un trabajo de metedología con los entrenadores de los porteros de las bases, va a estar muy cerca del División de Honor y del equipo femenino".