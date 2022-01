Barrenetxea: "Tengo buen juego asociativo y llegada al área"

Iñigo Barrenetxea García (Bilbao, 10-1-1994) ha festejado su recién celebrado aniversario con el fichaje por el Atlético Pulpileño, abandonando las filas del Águilas: "Es la primera toma de contacto con los compañeros y el club en el entrenamiento y las sensaciones han sido muy buenas", comentaba el jugador vizcaíno en su puesta de largo.

Buen conocedor de la zona tras su paso previo por Lorca y Águilas, Barrenetxea destacaba la buena labor que viene desarrollando el Pulpileño en las últimas temporadas: "Es un club que hace bien las cosas desde hace tiempo, he jugado contra ellos porque he estado tiempo en Águilas y sé que aquí se hacen bien las cosas, es un equipo serio. Aparte también estoy cómodo en esta zona y al ser el mismo grupo y categoría me hicieron venir"

Formado en la cantera del Athletic Club, llegó a debutar en Primera con la SD Eibar y también ha pasado por equipos como Sestao, Zamudio o Bermeo, considerándose un jugador asociativo que espera poder debutar ya este domingo: "Entiendo bastante bien el juego, tengo un buen juego asociativo y en los últimos años he destacado por la llegada al área y si hay que trabajar no tengo problemas. Espero poder debutar el domingo, la verdad que tengo ganas. Espero que la afición esté con nosotros y nos apoye para afrontar esta segunda vuelta, que es la parte bonita y difícil de la Liga para conseguir los objetivos del club".