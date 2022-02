Unicaja Costa de Almería pasa a semifinales de la Copa con agonía (3-2)

El Unicaja Costa de Almería hizo sufrir a la parroquia almeriense en su estreno en la Copa del Rey de Las Palmas y a punto estuvo de patinar sonoramente ante un Boiro que le ganó los dos primeros sets. Los ahorradores reaccionaron a tiempo, lograron igualar la contienda y se impusieron en el desempate del quinto y definitivo. Este sábado Conectabalear Manacor, que se deshizo de Teruel (3-1), le espera en semifinales.

La vitola de gran favorito quizá pesó al equipo de Manuel Berenguel en un arranque del partido extraño, ante un cuadro gallego que no había ganado ni un set en esta competición en su historia. El caso es que el choque comenzó con un Unicaja arrollador, firmando de arranque parciales de 4-0, 7-2 u 11-6 que auguraban una primera manga cómoda para los almerienses. Pero nada más lejos de la realidad.

El set comenzó a torcerse en su ecuador, gracias a sendos parciales de los gallegos, primero de 1-6 (pasando del 11-6 al 12-12) y más tarde de 3-8, que modificó un 15-14 para los ahorradores en un preocupante 18-22 que ponía las cosas muy complicadas a los verdes. En efecto, los gallegos acabaron apuntándose el primer set por un apretado 23-25. La primera, en la frente.

El segundo set fue algo más equilibrado en su desarrollo, aunque terminaría con idénticos guarismos, para desesperación de un equipo almeriense que veía cómo se le escapaba el partido de forma seguramente inesperada. Esta vez fue Boiro el conjunto que llevó más la iniciativa en el arranque (2-5, 5-8), aunque sin despegarse en demasía. Unicaja fue contrarrestando las buenas prestaciones de su oponente llegando a ponerse por delante hasta de dos puntos (14-12, 16-14), logrando llegar a las acciones decisivas con una mínima ventaja (21-20). Sin embargo, de nuevo los rivales fueron más decisivos en los puntos definitorios y consiguieron darle la vuelta al tanteador, gracias a tres puntos consecutivos (21-23), que les fueron suficientes para imponerse (23-25).

El quinto set resultó tan agónico como todo el partido, pero los verdes se acabaron imponiendo por 15-13 con gran sufrimiento

Unicaja no estaba muerto y lo quiso demostrar en el tercero, cuando logró contrarrestar mejor el buen saque de los gallegos y le hizo más daño en ataque, logrando unos parciales relativamente cómodos que permitieron que se metieran de lleno en el partido. No obstante, esto fue después de un primer tramo muy igualado y con mínimas ventajas para los gallegos. La última de ellas sería el 7-8, a raíz del que los verdes pasaron a dominar cada vez con más claridad. Cuando se despegaron por 15-11 la resistencia de los gallegos bajó, viviéndose un cómodo tramo final hasta el 25-17 que dejaba el marcador 1-2.

Tocaba seguir remando para igualar y jugárselo todo en la muerte súbita del quinto, y los de Berenguel no defraudaron. En esta cuarta manga no fueron ni una vez por debajo en el marcador. COmenzaron con 3-0 y 7-3, y apenas dejarían que su rival se les acercara en el tanteador, a base de minimizar fallos. No obstante, no consiguieron, como en el anterior, grandes ventajas, e incluso el Boiro se puso con un preocupante 20-19. Pero un punto de sque de Kukartsev y dos bloqueos seguidos de Fornés devolvían la tranquilidad a los verdes, que se lo acabaron anotando por 25-20. Todo se iba al 'tie-break'.

El set definitivo comenzó mal para los verdes, que pronto se pusieron tres abajo (2-5), gracias a tres ataques consecutivos de los gallegos. Kukartsev y Fernández devolvieron la esperanza (5-6 y 7-7) con sendos ataques y bloqueos exitosos y el set se encmainó a su resolución con total igualdad (8-8). Tres puntos seguidos de González y Kukartsev (2) daban la primera ventaja a los ahorradores (10-8), a los que ya no se les podía escapar el agónico partido. Pero quedaba más sufrimiento (10-10).

Tenía que aparecer el gen ganador de los verdes y lo hizo sin dejar que los gallegos se pusieran por delante (13-11, 14-12). Un error en el saque rival, con 14-13, temrinaría de decantar la balanza del lado de los almerienses. Menos mal.