Bec Henderson conquista su décimo título australiano de cross country

Nunca es fácil convertirse en el mejor de un país en cualquier disciplina, mucho menos hacerlo hasta en diez ocasiones diferentes sólo en categoría élite. Es lo que consiguió la pasada madrugada en Thredbo (Nueva Gales del Sur) Bec Henderson, que una vez más arranca su temporada asegurándose el derecho a portar con orgullo el jersey que le identifica como campeona australiana. El título en XCO se añade además al conquistado dos días antes también en este circuito en la disciplina de short track.

Bec Henderson: "Ganar todos los campeonatos del país en los que he participado desde que tenía quince años ha convertido esta carrera en un triunfo esperado y que parece que deba ocurrir siempre. Sin embargo, sigue significando ponerse en forma, ir rápido y estar preparada a estas alturas de temporada. Además, siempre hay un componente de suerte en forma de errores o avería que siempre he esquivado, lo que también significa que dispongo de buen material y de un gran equipo detrás". "Sé que llegará el día en el que no gane esta carrera pero estoy contenta de afirmar que de momento es un problema de la Bec del futuro y que hemos trasladado al menos un año más adelante".

Buena imagen en el estreno de la Super Cup

El resto del bloque de XCO participaba este fin de semana en la C1 de La Nucía (Alicante), inaugural del calendario de la Super Cup. Marta Cano abrió el sábado la representación de Primaflor-Mondraker-Genuins con un triunfo en categoría juvenil del que destaca su notable rendimiento frente a un pelotón de élites habituales de la Copa del Mundo. Para el domingo, Ondrej Cink volvió a mostrar su fantástico golpe de pedal rodando segundo hasta que una avería le relegó a la novena plaza. El checo venía de pasar una semana complicada a causa de un resfriado. Por último, Francesc Barber se clasificó cuarto mejor sub 23.