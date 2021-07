Bec McConnell repite podio de Copa del Mundo sobre el barro de Les Gets

Épico domingo de mountain bike en la estación alpina de Les Gets (Francia), donde la lluvia acompañó a los ciclistas durante la celebración de las carreras de XCO en la cuarta manga de Copa del Mundo. Sobre un escenario embarrado, en el que el físico jugó un papel fundamental, Bec McConnell sumaba a la conclusión de la carrera su tercer podio en en lo que va de temporada en esta competición, dos en XCO y uno en la modalidad de Short Track.

Un destacado quinto puesto que le deja en ese mismo lugar en la general de la Copa del Mundo, muy cerca de la tercera y la cuarta clasificada. La australiana de Primaflor-Mondraker-XSauce confirma así su fenomenal inicio de temporada, aglutinando cinco Top 10 de Copa del Mundo sólo en lo que va de 2021.

Rebecca McConnell: "Un día muy duro, con barro desde el principio hasta el final. La verdad es que ha sido una carrera loca, una auténtica aventura en donde por momentos se trataba de sobrevivir. Me recordó mucho a Leogang 2020. Lógicamente estoy super contenta por la actuación y por el resultado, ya que no había tenido buenas sensaciones durante la semana e incluso en el calentamiento no acababa de encontrarme muy fina. Me sirve de lección de que las sensaciones a veces pueden engañarte y siempre hay que darlo todo para conseguir el máximo posible".

La lluvia siguió cayendo y el barro no se movió en una manga masculina en la que Jofre Cullell se quedó muy cerca de conseguir un nuevo Top 30 en Copa del Mundo (33º). Dan McConnell finalizaba en posiciones más atrasadas.