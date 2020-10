Bec McConnell, del Primaflor, regresa al podio de la Copa del Mundo

Con sólo dos oportunidades, por lo tanto sin apenas margen de error, Bec McConnell ha cerrado la edición 2020 de la Copa del Mundo consiguiendo un valioso podio para Primaflor-Mondraker-XSauce. No pudo pelearlo el jueves por un cúmulo de incidentes y una salida desde posiciones traseras, pero ya entonces dejó claro que las sensaciones no eran para nada negativas.

La australiana no perdió la cara a la carrera en ningún momento, alcanzando lugar de podio antes del ecuador tras superar la suiza Sina Frei. Durante varias vueltas, rodó con Laura Stigger, otra de las muchas jóvenes que han destacado durante esta semana en Nove Mesto na Morave. Bec se despegó de la austriaca antes del último giro, asegurando un notable cuarto puesto que le sitúa por segundo año consecutivo entre las mejores bikers del planeta. Por su parte, Githa Michiels, en una carrera mucho más limpia que el jueves, firmó un valioso décimo noveno lugar, que además valía para dar el tercer puesto por equipos a Primaflor-Mondraker-XSauce. El triunfo individual fue para la campeona del mundo, Pauline Ferrand Prevot.

Bec McConnell: "Estoy súper contenta por mi cuarta plaza hoy. En la carrera del jueves me quedé con la sensación de que tenía más en las piernas, pero tuve demasiada mala suerte. Por lo tanto, más que satisfecha por mi Top 5 aquí en esta nueva oportunidad en Nove Mesto. Tengo que ser sincera y la verdad es que cometí demasiados errores durante la carrera, aunque lo más importante es que me sentí muy fuerte en las subidas. Sabía que la de hoy sería muy difícil para todas después de tres carreras en muy poco tiempo (las dos mangas de Short Track y el XCO del jueves), pero yo tenía mucha confianza en el trabajo que he hecho, sobre todo durante el último mes, así que he seguido sufriendo hasta el final".

"Además, me alegra mucho poder ofrecer este podio a mi equipo, que ha trabajado sin descanso y sin contar horas durante toda la semana, a pesar de las malas condiciones meteorológicas. Se han encargado de que nuestro material estuviera siempre a punto desde el primer día y para nada es una tarea sencilla".

En la manga masculina, Dan McConnell completó una carrera muy similar a la de hace tres días, con una salida que lastró parte de su competición. El campeón australiano fue recuperando posiciones con el paso de las vueltas para concluir cuadragésimo. Peor le iría a Anton Sintsov, quien no encontró su mejor ritmo en toda la semana.

Del resto de competiciones en la República Checa, destaca el duodécimo puesto de Francesc Barber en la manga de las UCI Junior Series disputada el sábado, sobre el mismo circuito que las pruebas de la Copa del Mundo. A pesar de una pequeña caída en la parte final, el balear pudo demostrar una vez más su buen nivel ante los mejores ciclistas del mundo en su categoría. No le iría tan bien a Sara Méndez, que tuvo que abandonar. Los dos, al igual que los cuatro élite de PMX Racing Team, se desplazarán ahora a Leogang (Austria), donde la próxima semana se disputan los Campeonatos del Mundo de BTT.