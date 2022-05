Bec McConnell sigue haciendo historia tras vencer en el short track de Albstadt

No cabe duda de que Bec McConnell atraviesa el momento más dulce de su carrera deportiva. Al triunfo y lideró en la primera manga de la Copa del Mundo en Petrópolis, la australiana ha sumado este viernes lo que parecía más difícil todavía, encadenar esa actuación con un primer puesto en el short track de Albstadt (Alemania), una disciplina mucho más explosiva y que no se adapta tanto a sus condiciones de fondista y sufridora en distancias más largas.

McConnell se mostró agresivo desde la salida, buscando siempre la parte delantera del grupo. Su ataque llegó a la mitad del último giro, un salto duro pero muy sostenido que sólo pudo resistir la gala Pauline Ferrand-Prévot. Bec tomó la última curva con una ligera ventaja sobre su rival, suficiente en el cerrado y apretado sprint hasta cruzar la raya de meta. Con su primer puesto reafirma el liderato en la general absoluta de la Copa del Mundo, estrenando este domingo en el XCO su maillot especial diseñado por Gobik que le señala como líder en la disciplina.

Bec McConnell : "Ha sido una locura de carrera, no tengo ni adjetivos para describirlo. Normalmente no soy muy buena en el short track así que se trata de algo increíble. Me encontré con buenas piernas y fui a por ello. Incluso en la última vuelta se tratar de ir a tope y de conseguir la mejor posición posible, pero me encontré esprintando en la recta final por la victoria y de nuevo ahí me encontré con piernas. correr con el maillot de líder de la Copa del Mundo. Por supuesto, súper contenta por lograr este nuevo triunfo".

Por otro lado, Jofre Cullell abrió la participación masculina de Primaflor-Mondraker-Genuins con un 31º puesto en el XCC masculino. Este sábado se disputará la manga femenina de la UCI Junior Series con Marta Cano y la sub 23 de Copa del Mundo con Francesc Barber.