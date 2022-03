Bec McConnell sigue sumando triunfos UCI para el Primaflor

El buen trabajo de los organizadores de CORC MTB permitió que este pasado sábado los bikers australianos disfrutaran de una competición de rango UCI en el Parque Forestal de Stromlo, habitual zona de entrenamientos de los mejores especialistas del país como Rebecca McConnell.

La ciclista de Primaflor-Mondraker-Genuins quiso responder a la iniciativa ofreciendo su mejor versión frente a sus paisanos, dominando la carrera desde salida e imponiéndose con un amplio margen sobre sus perseguidoras, parte de las rivales con las que se jugará el título continental oceánico la próxima semana antes de incorporarse a la disciplina del conjunto Elite UCI con el inicio de la Copa del Mundo.

David Arroyo conquista Guzmán el Bueno

En la prueba maratón del fin de semana, David Arroyo alcanzó un objetivo perseguido durante varios años: triunfar en la Maratón MTB de Guzmán el Bueno, una de las citas más preciadas por los especialistas en XCM. El ciclista de Talavera necesitó poco más de 4 horas para completar los algo más de 100 kilómetros de duro recorrido alrededor de Córdoba, aventajando en más de 2 minutos a Juan Pedro Trujillo y en casi 4 a Manuel Beltrán. La nota negativa fue el abandono de Quillo Márquez en la primera fase de carrera a causa de problemas gástricos.

Donde no acompañó la suerte fue en las diversas mangas del fin de semana en Marsella, donde Marta Cano (11ª) firmaba la mejor actuación del equipo en la UCI Junior Series femenina. Jofre Cullell no pudo pelear con los mejores tras varios percances en la primera vuelta cuando rodaba octavo; mientras que Francesc Barber tuvo que abandonar la carrera sub 23 por una caída.