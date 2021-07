El Benfica, primer test de la pretemporada rojiblanca

El Almería culmina este sábado la primera semana de entrenamientos de pretemporada con la décima y undécima sesión de trabajo que serán previas al primer envite de preparación. Los rojiblancos se han exprimido en una semana de locos en la que ni mucho menos ha tenido una primera toma de contacto sino que, directamente, se ha enfundado el mono de trabajo con el fin de cargar las pilas y llegar lo mejor posible al inicio del campeonato; recordemos que el equipo que dirige Rubi se estrenará en la 21-22 dentro de justo un mes puesto que el partido en Cartagena de la jornada uno de la Liga Smart Bank está previsto para el diecisiete de agosto en el Estado de Cartaganova.

Este viernes los rojiblancos trabajaron sobre el Anexo en un entrenamiento vespertino donde primaron los ejercicios con el balón. Makaridze, que el día anterior se ausentó con permiso del Club, ha vuelto a ejercitarse con normalidad con sus compañeros; los que no lo hicieron fueron Yanis y Appiah y Maras continúa realizando trabajo al margen con el recuperador.

Si la semana ha sido dura el fin de semana no será más suave; la doble sesión de trabajo de este sábado pondrá punto y final a la primera semana de entrenamientos y el domingo los rojiblancos afrontarán su primer test preparatorio ante un equipo top a nivel mundial: el Benfica. La exigencia no puede ser mayor para los rojiblancos puesto que no solo hay que tener en cuenta el nivel del rival sino que además los portugueses acumulan tres semanas de trabajo completas y su rodaje es casi de competición puesto que el inicio del campeonato luso es antes que el español.