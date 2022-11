Berenguel: “Sentimos que la afición está con nosotros”

En la antesala de otro partido vital, siéndolo cada uno que llega más que el anterior por la mayor cercanía al final de la primera vuelta, Manolo Berenguel repasa el ‘abc’ en verde. Las armas aun por salir, el avance en la confianza y la autoestima, el reto de sostener el alto nivel más y más tiempo en los partidos… son los argumentos que han venido siendo determinantes en lo que va de temporada. Por fin dentro de puestos de la Copa del Rey, la mejoría en el ánimo es notable “sobre todo porque hemos pasado la barrera del octavo, al equipo eso le sienta bien y anímicamente se viene arriba”. Una reflexión le lleva a otra: “Presente que un mal día en Manacor de los que ya llevamos acumulados, nos saca”.

Es mejor para el rendimiento la primera parte, “nos pesaba que estábamos fuera y entrar en los planos mental y emocional nos viene muy bien”, y controlar la segunda: “Esos son los pensamientos que debemos quitarnos de la cabeza, pensar siempre que somos un equipo ganador, que cuando nos salgan las cosas, va a ser muy difícil ganarnos”. Esta semana se ha avanzado más y más con el único objetivo de “clasificarnos para la Copa”, lo que no quedaría resuelto en el Miquel Àngel Nadal, pero sí muy avanzado, “y luego ya trabajar para todo lo que queda”. Es optimista respecto a los dos pasos a dar, primero ir a Soria y después luchar: “Tenemos armas muy escondidas que tienen que salir”.

De hecho, “ahora mismo es cierto que no están saliendo como queremos, salen destellos de vez en cuanto, y necesitamos esa regularidad que nos la va a dar el estado mental”. El técnico almeriense marca en rojo este sábado: “Llevamos varias jornadas diciendo que cada partido es una final y toca una más, sin duda; sabemos lo que nos vamos a encontrar en casa de Manacor, un equipo muy peleón y muy ordenado, por supuesto, con buenas referencias de ataque”. La parte ahorradora no cambia demasiado: “Nosotros, con lo que se viene diciendo en todas las jornadas pasadas, que dependemos bastante de nosotros, y si nosotros no damos nuestra mejor versión, vamos a sufrir y a perder”.

Se queda por ahora con que “últimamente están saliendo destellos e incluso me atrevería a decir que, a pesar de no haber sido un partido brillante el fin de semana pasado, sí que se vieron otras ideas un poco más frescas dentro del grupo, y creo que cuando terminen de creérselo del todo podemos venirnos con una victoria, seguro”. En la línea de escollos, Filter, todo un referente, debutará frente a Unicaja Costa de Almería y Conectabalear CV Manacor será el más fuerte de lo que va de curso: “Supuestamente va a estar en nuestro partido; no lo estuvo el fin de semana pasado porque estaba recién llegado, y ahora lleva una semana y media de entrenamiento acumulada; es un tío que conocemos todos”.

Eso sí, el brasileño es una pieza más dentro de un engranaje que juega muy bien y que tiene pilares muy fuertes: “Independientemente de sus referencias en ataque, Salerno, o Filter ahora, o Chourio, por supuesto, este un equipo que si juega bien le puede ganar a cualquiera; de hecho, en las primeras jornadas estaba jugando bastante, bastante bien, y nos toca a nosotros afrontar que ya estén completos, pero insisto en que depende de nosotros, absolutamente, y nos tiene que dar un poco igual si está o no Filter, porque lo que tenemos que hacer es un buen trabajo, continuar con valentía y sobre todo seguir con pensamientos positivos en nuestra cabeza, que es lo que puede marcar la diferencia”.

Pide “meternos en el partido” y “tener las ideas frescas”, porque así “el equipo juega bien”. Lo hace en casa con el arropo de una afición que dio un paso al frente este sábado, algo que todos agradecen: “Nadie puede imaginarse lo bien que nos sienta, al grupo, a mí personalmente; el llamamiento que hicimos todos los que pudimos en un día complicado por el concierto de Bisbal, que mueve masas, y que tuviéramos esa entrada que tuvimos, nos hace pensar que la afición almeriense está con nosotros y, de hecho, empujó durante el partido”. Sin más, “desde aquí chapó, eternamente agradecido, pero vamos a seguir necesitándolos, porque la temporada es muy larga y todavía quedan dos títulos en juego”.

Mensaje clave, “en ningún momento vamos a dar nuestro brazo a torcer”, seguido de otro más, “una de las piezas clave es la afición, seguro”, para creer en una buena temporada. Además, Soria como sede motiva más todavía para lograr jugar la Copa del Rey: “Es un sitio espectacular, y más como están jugando este año, con una afición de las más viejas y conocidas del voleibol español, y si lo logramos, vamos a estar súper a gusto allí; queda como una anécdota que hayamos perdido en Los Pajaritos, las jornadas de liga no tienen nada que ver con el Torneo del KO”. Está claro que “en la Copa están los ocho mejores equipos y es otra historia, llegar de la mejor manera posible, pero queda clasificarse”.