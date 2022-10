Berenguel fija Soria como el mejor lugar para el ‘resurgir’

Es una paradoja, ciertamente, porque si no se está en el mejor nivel es preferible retrasar la visita al templo de Los Pajaritos, pero, a su vez, puede ser de gran ayuda tanto para el crecimiento en el juego y en la capacidad mental. Así, en esa disyuntiva mental ante esta jornada 3 de la fase regular se encuentra Unicaja Costa de Almería, si bien su técnico no deja lugar a la duda: “Para nosotros es un punto de referencia muy bueno porque es un campo muy difícil y, tal y como estamos, tenemos que resurgir, nos tienen que salir todas nuestras armas que tenemos escondidas”. Se trata de llevar el entreno a la competición: “Durante la semana sí que salen porque por ahora entrenamos mejor de lo que jugamos”.

Insiste en ello el almeriense, “sería un buen campo para resurgir en la competición”, pero sin dejar de vista que “Los Pajaritos es complicadísimo, para nosotros o para cualquier rival que va allí, y de hecho ya Guaguas ha perdido un set”, textualmente, más el añadido del buen proyecto castellano-leonés: “Es un equipo que se conoce porque hay un núcleo grande del año pasado, además, la incorporaciones le han sentado muy bien y al final es un grupo confeccionado para estar lo más alto posible de la liga, pero que tiene los pies en el suelo, y eso hace que se quite presión”. Así las cosas, “está jugando muy bien, ellos saben lo que tienen, gente joven empezando por el colocador, Lorente”.

Con la joven perla de la cantera soriana ha comenzado Manolo Berenguel un análisis de más profundidad: “Ya estaba de segundo y este año ha tomado la alternativa, un chaval que tiene carácter, tiene garra y tiene calidad como para hacer jugar a este equipo, o los nuevos, como Moreno, el opuesto, que conoce la liga española y es un jugador de una gran contundencia, y se puede seguir hablando de los centrales, o de Pepe Villalba, que sabemos el potencial que tiene, y han cogido como idea que no tienen nada que perder y sí mucho que ganar”. En lo anímico, Río Duero Soria “está muy motivado y ha mostrado que está jugando muy bien desde la ‘jornada cero’, así que le puede ganar a cualquiera”.

Lo último ha sido en Teruel, “ahí lo han demostrado claramente”, y para esta visita dura e ilusionante a partes iguales Unicaja Costa de Almería sigue “trabajando de manera muy analítica los primeros días, después más competitivo y va en la línea que está marcada hasta ahora, la de que en los momentos en los que el equipo se pone a competir tiene un nivel muy alto y de muchísima calidad, pero hay altibajos”. Por lo tanto, “lo que estamos buscando es un ‘mínimo aceptable’, que cuando estemos en un mal momento, que no sea tan malo”. En los “momentos buenos de la semana”, cuando “jugamos muy bien”, se ve el potencial: “Apenas consigamos no soltarlo estaremos en lo más alto de la tabla”.

Con la cabeza fría después de la última derrota, se aprende de lo malo, por supuesto, y a la vez no se tira por tierra lo bueno, ya que incluso sufriendo y en incomodidad, se podía haber ganado: “Pongo ejemplos simples, como que Soria pierde con Guaguas 1-3 y tiene una diferencia de 20 puntos, mientras que nosotros caemos con Valencia por 1-3 y fueron 92 contra 96 puntos, y si pensamos un poco en el partido cometimos más de cinco errores de red, que sin ellos ya estaríamos por encima en puntos”. Para Berenguel, “al final pasó por pequeños detalles, se luchó, se mantuvo el tipo ahí como se pudo, pero esto no fue suficiente porque esos pequeños detalles decidieron el encuentro”, dicho textualmente.

Conclusión, “sin haber jugado bien se plantó cara a un equipo muy conjuntado, muy fuerte y muy motivado, y esa es la parte positiva”. No jugó, como tampoco en la Supercopa ni en la primera jornada de la fase regular, Juanmi González, el capitán, que está “en un proceso de evolución”. Manolo Berenguel lo tiene como la duda hasta el último momento: “No sé si para el fin de semana vamos a poder tenerlo, o que juegue de titular, quedan tres días todavía, no sabemos si va a dar tiempo o no, pero independientemente de que llegue o no el equipo que está en el campo tiene calidad suficiente como para afrontar el partido de Soria”. Ha insistido en ello: “Con el que estamos jugando, si salen las cosas y las hacemos bien, podríamos tener opciones de ganar”.