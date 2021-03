Berenguel ve a Textil Santanderina en buen momento de juego

Desde luego que es una de las canchas donde más gusta jugar año tras año, mucho más allá del frío cuando toca la visita en invierno, pero jamás los verdes van a salir al campo sin la convicción de hacerlo para ganar. Ese es un mensaje claro que deja Manolo Berenguel antes de recibir a un Textil Santanderina que se juega la vida, de modo literal, en este encuentro: “Nosotros, a lo nuestro, así de claro lo digo; tenemos que retomar la línea que llevábamos antes de Teruel, porque siempre nos pasa lo mismo y estamos descontentos con esa situación, y además los playoffs están a la vuelta de la esquina y hay que empezar a acumular buenas sensaciones”. Para el técnico, está siendo una buena semana de entrenamientos antes de un partido en el que “ellos se juegan la vida y nosotros absolutamente nada, pero sí que estará el público también, y queremos darles un buen espectáculo y pensar en acumular ese buen trabajo”, añade textualmente.

El técnico ahorrador se espera un adversario durísimo “concienciado de que quiere la salvación, que las últimas jornadas está jugando de una forma espectacular, con una actitud buenísima, en su casa están siendo sólidos, y ya se vio en la lucha que tuvieron contra Guaguas, que al final perdieron, pero luchando hasta el final, y eso es lo que nos vamos a encontrar, que nadie lo dude, que quieren la salvación, que todo pasa por ganarnos a nosotros aquí y que si nosotros tenemos demostrado que si no jugamos al cien por cien nos puede ganar cualquiera, como también insisto en que si sí jugamos al cien por cien podemos ganarle a cualquiera”. El objetivo para el sábado será “no bajar los brazos, desde inicio de partido prestarle la importancia que se merece a cada balón y eso es nuestra máxima de aquí al final de temporada, incluidos los playoffs”, advierte un Berenguel que confía en poder levantar el título.

Admira muchas cosas de Textil Santanderina, “es un equipo con espíritu competitivo al máximo, se han metido una inyección de competitividad en las últimas semanas, porque quieren salvar la categoría”, y de Cabezón de la Sal, “un sitio espectacular para seguir yendo todos los años”, e “independientemente de quien esté en la pista, están funcionando muy bien como equipo y eso es un arma muy peligrosa”. Por ello Unicaja Costa de Almería “prestará atención a todos y cada uno de quieres forman la plantilla cántabra”, además de “centrarse más en el propio trabajo para retomar la senda”. Situación engañosa en la tabla para los norteños, “más que dejarlo todo para el final, lo que pasa es que está saliendo el trabajo acumulado durante toda la temporada”. En ese sentido, “conocemos a Marcelo de Stefano desde hace muchos años, sabemos cómo trabaja, un entrenador al que le gusta que su equipo sea muy ordenado y competitivo, y ahora está saliendo, ¿un poco tarde?, pues puede, pero aun están a tiempo, y todo pasa por ganarnos a nosotros en nuestro campo”.

Ante esta circunstancia tan condicionante del encuentro, insistencia: “Está claro que en ningún momento se me pasa por la cabeza que es un gran lugar para el vóley, o fastidiar o beneficiar a algún otro equipo, en absoluto; tenemos que ir a lo nuestro y ya después todo se verá, lo tango más que claro, no me caso con nadie y lo que es obligado es hacer una muy buena jornada, brindar la victoria a nuestro público y a partir de ahí seguir creciendo en el playoff”. Manolo Berenguel confía en su equipo más que nunca, “ellos se dan cuenta de lo que pasó en Teruel”, y asume su parte de la responsabilidad: “La primera conversación que tuve con ellos, el primero que levanta la mano reconociendo parte de su culpabilidad soy yo, lo tengo clarísimo, ya que quizá me faltó intensidad la semana anterior, o no plantear bien el partido, no lo sé, porque en ningún momento quise menospreciar al rival, y menos Teruel en su casa, pero es cierto que aquí tenemos que estar todos al cien por cien”.