Berenguel ve a Unicaja Costa de Almería "con buenas piernas"

Lo vivido en las diez jornadas previas ha servido para coger bastante confianza en las propias posibilidades, pero más bien tomada como una confirmación a algo que todos esperaban. Tanto la plantilla como el cuerpo técnico nunca han dejado de ver el verdadero potencial de este grupo, usando ese referente como guía para llegar a donde el equipo se encuentra actualmente. Se podrá ganar o se podrá perder, pero el voleibol de Unicaja Costa de Almería ha crecido y sigue mirando arriba: “Nosotros llegamos en muy, muy buenas condiciones, en una clara línea ascendente de juego, con una motivación importante y con jugadores crecidos, que están creyendo en si mismos y en el equipo, subidos en un altísimo ritmo de juego propio, así que sí, en óptimas condiciones para afrontar lo que llega”. Así lo ha desvelado, en la víspera del viaje a Mallorca, Manolo Berenguel, conocedor, eso sí, del potencial palmesano.

Y es que este fin de semana toca medir fuerzas de nuevo con Urbia Unergía Palma Vóley, “una de las salidas más complicadas que vamos a tener esta temporada” tras la que se vivió en Las Palmas: “Entonces no supimos estar a la altura, pero ya han pasado unas cuantas jornadas y el equipo ha mejorado mucho, y ahora toca medir la fuerza fuera de casa de nuevo ante un rival que es muy fuerte, ante el que no se puede en ningún momento mostrar debilidades porque te gana sí o sí, es más, que. si somos capaces de mostrar nuestra fortaleza, aun así, nos va a costar mucho la victoria”. El nijareño, con todo, no oculta su ambición: “Vamos a por todas y sabemos que si queremos estar arriba todo pasa por ganar en el campo de Palma”. También hay experiencia previa frente a los de Marcos Dreyer, pretemporada, y no es buena.

En ese sentido, Manolo Berenguel ha definido a los palmesanos como “un rival muy, muy fuerte, ya lo dejó claro en el torneo que organizó Guaguas, donde fue campeón y ya mostró su potencial”. Sin duda alguna, “es fortísimo, un candidato firme a ganar títulos esta temporada, siempre y cuando mantenga el nivel de juego que tan pronto consiguió; para mí es de los grandes, de los que tienen el cartel de favorito colgado, y nosotros, como siempre digo, a lo nuestro, a nuestra pelea”. Esa va a ser dura en lo que resta de año 2020, puesto que para el final de la primera vuelta queda viajar a Mallorca, recibir a Teruel y desplazarse de seguido a Cantabria para jugar frente a Textil Santanderina el miércoles siguiente”. Apretado calendario, habrá dos fechas más hasta el parón de Navidad, adelantándose el arranque de la segunda vuelta, y la casualidad ha puesto Lugo como siguiente destino el sábado de después, a buen seguro sin regreso a Almería porque no hay tiempo material para ello, y cierre antes de vacaciones con Guaguas en el Moisés Ruiz.

Es todo un Angliru por la entidad de los adversarios, todos candidatos a ganar esta Superliga o equipos de una complicación manifiesta, más en sus propias canchas, y por los kilómetros de autobús. Berenguel lo afronta con determinación y la fe ciega que tiene en su plantilla: “Nosotros nos planteamos no hace mucho, hará cuestión de tres semanas, un objetivo inmediato que era afianzarnos en la segunda posición de la clasificación, y todo pasaba por ir marcándonos otros objetivos parciales fin de semana tras fin de semana; ahora viene una serie de jornadas muy interesante, muy bonita de poder jugarla y disfrutarla, ante rivales que son firmes candidatos a ganar títulos, con salidas complicadas, y lo de ser campeón de invierno o no se convierte en pura anécdota”. El técnico ha recordado que “no sirve para nada”, pero sí que ha reconocido que da un plus “para coger confianza, y no estaría mal, desde luego”.