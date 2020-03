Berenguel: "Si alguno merece ser campeón, ese es Unicaja Costa de Almería"

“Por último, desde mi casa, porque #yomequedoencasa, quiero enviar un mensaje de ánimo a todo el mundo, que sea creativos en casa, que juguemos con nuestros hijos, que hagamos deporte, porque se puede hacer deporte con el propio cuerpo sin necesidad de nada más, que seamos felices de la mejor manera posible, porque sí es una situación complicada, pero hay que ser felices y entre todos lo vamos a conseguir”. Sí, es el final de la conversación telemática con Manolo Berenguel, pero se trata de un mensaje que igualmente da desde el principio de la misma, y en medio deja sitio para ‘algo’ de voleibol. Es lo más importante en este momento, cuando “se hace raro el no poder salir de casa, acostumbrados a estar muy activos todo el día”.

El técnico de Unicaja Costa de Almería se suma al llamamiento de colaboración del común de la sociedad: “Estamos abocados a vivir una situación extraña, pensando que ni nuestros padres han pasado por ella; se lleva como buenamente puede cada uno, haciendo actividades con los niños, ayudando en lo que podamos, aunque se hace complicado, con ratos buenos y ratos malos, pero concienciados”.

También siente enfado ante los gestos de insolidaridad: “El ser humano es estúpido por naturaleza, pero por suerte la gente que me rodea sí se está concienciando de que no se puede salir a la calle; hay quien es más estúpido que los demás, la alama en la que estamos dice que estemos en la casa y salir lo justo y necesario, y todavía hay muchos sueltos por el mundo que no quieren entender que el contagio pasa por el contacto, y que hay que evitarlo a toda costa”.

Es por ello que insiste en el rotundo mensaje generalizado: “A la gente le pido que sea responsable y que haga caso a lo que se le está planteando; lo mejor es no salir de casa, cuanto menos salgamos de casa, antes saldremos de esta situación”. De este modo, enlaza el confinamiento con el voleibol: “Para el poco tiempo que llevamos, echo muchísimo de menos los entrenamientos, a cada uno de los componentes del equipo, al cuerpo técnico, por supuesto, echo de menos la rutina diaria, el cafelito de antes de entrenar, echo de menos la planificación de los entrenamientos, las charlas de antes y de después con cuerpo técnico y algún jugador… hemos tenido la suerte de que este año hemos hecho un grupo humano espectacular”.

En ese sentido, el factor humano ha sido lo mejor del curso que inevitablemente se ha visto obligado a acabar prematuramente: “Para mí lo más importante es el grupo humano que hemos confeccionado, con una adaptación perfecta de todos, lo que nos sorprendió gratamente; el grupo y su forma de trabajar, cómo se han apretado los unos a los otros”.

Ante la finalización de la liga, resignación, compresión y, por supuesto, aceptación: “Creo que la decisión ha sido acertada, pienso que en 15 días esto no se va a solucionar y dar por finalizada la liga ha sido una decisión correcta; la situación en la que estamos viviendo es muy complicada para todos, y al principio reconozco que cuando se habla de la cancelación, era un poco reacio a asumirla, lo que me cambió de la mañana al mediodía, tras ver las noticias, dando un giro por completo a mi forma de pensar, escuchando que habían suspendido la NBA o La Liga”. Con cosas por resolver, no se puede perder el tiempo, sino aprovechar este ‘encierro’ para avanzar: “Estamos trabajando ya en la próxima temporada, claro”.

Sobre las próximas decisiones a tomar por parte de la RFEVB, como la clasificación final, mezcla de sensaciones: “Si alguno merece ser campeón, ese es Unicaja Costa de Almería; fuimos campeones de invierno y ahora llevamos más ventaja incluso, primeros en la fase regular con cinco puntos sobre el segundo; si al final nos otorgan el título, que hay que solucionarlo de cara a la próxima temporada y competiciones europeas, bienvenido será”.

Se muestra tajante en que, si se llegan a disputar los playoffs, los verdes los habrían ganado: “Estoy convencido al cien por cien, porque me guío mucho por sensaciones, de que habríamos sido campeones”. De hecho, y ya dirigido a sus jugadores, “quiero felicitarlos por el trabajo y el esfuerzo y les pido que sigan así, trabajando de esta manera, y además ojalá pudiéramos seguir juntos en próximas temporadas, porque con ellos, con todos y cada uno, estoy encantado, no he tenido ningún problema y desde aquí les mando mis felicitaciones”.

Ha ido a más: “Ojalá estuviésemos en otras circunstancias y pudiera dar un abrazo a cada uno de los que han compuesto la plantilla este año, y si tuviera que dirigirme a cada uno, le diría que muchas gracias por el esfuerzo que ha hecho, que muchas gracias por entender lo que yo quería mostrar durante toda la temporada, porque para mí ha sido la mejor plantilla del año”.

No puede ser egoísta y pensar solo en clave verde, dada la situación para todos, pero sí es aplicable, como a cada caso: “Veníamos en una línea de trabajo ascendente muy clara y esto ha venido muy mal, no solo al equipo, sino a todo el mundo y en cualquier momento, pero si te pones a pensar en lo que me ha pasado a mí, al equipo o al club, después de la trayectoria que llevábamos las últimas semanas, de conseguir ganarle a Teruel, ganar a Palma en su casa, de tener cinco puntos a falta de seis y con sensaciones buenísimas de trabajo, viendo que el equipo estaba concienciado de lo que necesitábamos para ser campeones, me da rabia de que esto acabe de este modo”.

El consuelo es que “no hay otra forma de cortar con esto y por un lado me quedo satisfecho hasta donde se ha parado”. En relación a ese sentimiento, su valoración de la temporada es buena: “Para mí ha sido muy positiva, porque hemos tenido muchísimos contratiempos, este último ha sido el peor, sin duda, pero las lesiones no nos han respetado, de jugadores que se contaba con ellos desde el principio y no se han recuperado, situaciones recuperación y recaída y otra lesión distinta, otros que sí se han recuperado muy bien… nos ha pasado de todo y aun así el equipo ha estado tirando”.

Además, se ha llevado con el mejor tono posible: “Teníamos la frase de ‘solo puede quedar uno’ y nos lo tomamos un poco a cachondeo; dentro de todas estas desgracias, hay que ser positivo y lo veo así, hay que pensar que la Copa del Rey pudo ser nuestra, que en la fase regular hemos sido los mejores, con uno solo perdido, y que en las últimas jornadas hemos demostrado ser eso, los mejores, con dos golpetazos encima de la mesa, muy contundentes, así que me quedo con la forma de reaccionar del equipo, la manera de competir y me da muchas fuerzas de cara a darle continuidad la temporada que viene”.