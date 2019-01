Berenguel: "Hay que demostrar el trabajo en la cancha"

Nunca esta temporada se había tenido que afrontar una semana tan ‘peculiar’ y es algo que se ha realizado sin paños calientes y con propósito de enmienda firme en todos los agentes que forman Unicaja Almería. Manolo Berenguel se pone delante y desvela las ganas de que llegue el sábado: “Yo, por supuesto, pero también los jugadores, estoy convencido de que estamos con muchas ganas de ponernos en ‘situación de competición’ para comprobar si eso fue algo puntual o pasa a ser un problema”. No da el asunto por zanjado, por tanto: “Hasta que no se sepa cómo se va a competir, la duda estará ahí, y qué mejor sitio, porque al final hay que hacerlo a lo grande, que en el escenario de la Copa ante un posible rival para la Copa”.

El principal factor a medir es “sobre todo el estado de ánimo de los jugadores y ver cómo salen de este varapalo”. Y es que “efectivamente llevamos dos semanas en las que no hemos sabido afrontar la competición, porque el trabajo diario es un trabajo diario bueno, pero con Teruel se perdió de ‘malas formas’, por decirlo de algún modo, y este fin de semana es en el que se encienden las alarmas, porque sin menospreciar al rival, que hizo el partido de su vida, se cae ante un equipo que viene sin el opuesto, sin el ‘cuatro’ y con un central jugando de opuesto, y tengo claro que ceder contra un equipo estructurado de ese modo merece que, sin duda, las alarmas salten”. Lo que ha seguido, le gusta, pero hay que confirmarlo.

A su juicio, si tenía que pasar, mejor ahora: “La Copa la tenemos a la vuelta de la esquina y está clarísimo que es prefiero el toque de atención en este momento y no una semana antes de los play off, por ejemplo, y no quiero hablar demasiado de qué puede pasar o no, pero es cierto que el equipo estos días de esta semana tan dura anímicamente ha hablado, se pone a entrenar y es espectacular por parte de algunos, y si lo hubiesen puesto todo eso en el campo, estoy seguro de que se habría ganado tranquilamente por 3-0”. Berenguel insiste en que, en todo caso, se deben “retomar las buenas sensaciones en competición y no podemos hacer otra cosa”, argumenta, para añadir que “se está entrenando bien”.

Es más, “a los jugadores les ha fastidiado la forma en la que se perdió y ya están tomando cartas en el asunto, dándose cuenta de que hay que dar algo más para que esto no vuelva a suceder”. Reconociendo que siempre quiere ganar, la derrota ha provocado la misma preocupación que una victoria con insatisfacción: “Para mí el toque de atención hubiese sido igual con un 3-0; yo podría haberme preocupado igual que ahora, porque lo mismo que hay formas y formas de perder, también las hay de ganar que no agradan al entrenador”. Es cierto que se perdió y “te pones a trabajar más la parte anímica, sabiendo que no es un problema del día a día”. Por eso es importante este fin de semana retomar el buen camino que llevábamos”.

Manolo Berenguel "Llevamos dos semanas en las que no hemos sabido afrontar la competición, porque el trabajo diario es bueno"

Toca un Melilla que será diferente al de la primera vuelta y incluso distinto al de la semifinal de la Copa del Rey, si se clasificase: “Está fuerte, con jugadores que empezaron al principio de temporada en una posición en la que ahora van mucho mejor, que es consciente de que tiene ‘su Copa’ a la vuelta de la esquina, en su propia casa, en donde compite muy bien, y que este fin de semana seguro que va a salir contra nosotros, imagínate… una posible semifinal ante un Unicaja que está mermado… si nos puede hacer mucho daño y dejarnos más tocados, que nadie dude de que lo va a hacer, sin duda, y tiene armas suficientes para hacernos daño a nosotros y a cualquiera”. Se ha trabajado para contrarrestarlas.