Berenguel espera un partido 'trampa' ante Textil Santanderina

Por segunda semana consecutiva se presenta un duelo de necesitados para el conjunto ahorrador, que pese a ganar en Palma por 0-3 no ha podido escalar ni un solo puesto en la clasificación. Noveno de nuevo, recibe al farolillo rojo, algo que para Manolo Berenguel no es indicativo de nada en la víspera del choque: “Es un partido trampa; efectivamente han hecho un set en toda la temporada, pero no corresponde con la realidad del potencial que tienen, porque cuando los analizo veo que son jugadores que pueden hablar mucho más dentro del campo”. La cuestión es que ‘no hablen’ justo en el Moisés Ruiz: “Viene a casa del vigente campeón de liga y lo hacen con mucho que ganar y nada que perder”.

Ha especificado el técnico almeriense sobre Textil Santanderina que cuentan con cuatro jugadores brasileños, “y ya sabemos el carácter que tienen y que le ponen a este deporte nuestro”, lo que unido precisamente a la menor presión “les hace muy peligrosos”. No ha dudado en insistir en que “por nivel técnico pueden decir muchísimo más de lo que están diciendo hasta ahora en la temporada”. Tampoco ha dado su mejor versión Unicaja Costa de Almería, que tiene como cuenta pendiente ganar como local: “Necesitamos ganar en casa, sin duda, pensando en un futuro además, porque mira cómo está la situación, que ganamos 0-3 fuera de casa y nos mantenemos en la novena posición”.

No es válida nunca cuando las aspiraciones pasan por luchar por los títulos, pero tampoco lo es para entrar precisamente en la primera de esas luchas: “Tenemos que mejorar para la clasificación de la Copa del Rey, sin duda, y para nuestro trabajo mental y anímico, ya que nos vendría bien encadenar dos victorias tal y como estamos”. Eso, y la deuda con la grada: “Por supuestísimo, la afición almeriense se merece esto y más; ya le regalamos el título de liga y le pido que siga apoyando y animando, porque insisto en que este equipo esta temporada tiene mucho que decir, y me moriré diciéndolo”. De hecho, avisa de que “por momentos, en juego y en entrenamiento, se roza la excelencia que quiero”.

El reto sigue siendo el mismo, “mantenerlo todo el tiempo posible para que los resultados acompañen”. Pero ojo, que los verdes no son los únicos que trabajan: “Exactamente igual que nosotros estamos creciendo a lo largo de las jornadas los equipos están haciendo lo mismo, y tenemos salidas muy complicadas, así que nadie se crea que esto va a ser fácil, en absoluto, y más como estamos nosotros, aunque cada vez estamos mejor”. Partido a partido, “como solemos decir los entrenadores, vamos paso a paso, vamos a centrarnos esta semana en Textil Santanderina y en sacar la victoria, y ya pensaremos en Lugo, que es lo que toca la siguiente jornada”.

Es cierto que el equipo “anímicamente está bastante mejor, porque al final ganar 0-3 fuera de casa es interesante”. En Son Moix se ganaron tres puntos y mucho más: “Sumamos anímicamente, también sumamos a nivel técnico-táctico, pero lo que pasa es que somos un equipo exigente, yo el primero; buscamos, llamémoslo así, la excelencia, que aun nos queda mucho para llegar a ella, y ese es el trabajo que nos proponemos durante toda la semana; nuestro objetivo es ese, ganar y con convicción”. Está interiorizado por el grupo y se rema todos a una: “Se nota que hay jugadores que cada vez van tirando más; ya desde la semana pasada el trabajo de actitud mental por parte de la gran mayoría fue de gran valía y es lo que se reflejó después en el partido”.

Grandes profesionales todos ellos, “son conscientes de lo que realmente se necesita para buscar esa excelencia y se aplicó bastante bien en Son Moix”. El repaso del encuentro lo dice así: “Hubo momentos en los que nos llegaron a entrar los miedos en el cuerpo, como digo yo, y sin embargo se solucionaron perfectamente en final de set complicado, de ir ganando tranquilamente y que al final se complique; el equipo reaccionó bien y supo jugar estando casi entre las cuerdas, algo que habíamos hecho en otras jornadas ya, pero esta era fuera de casa contra un rival que, efectivamente, estaba por debajo en la tabla, pero que incorporó a Xavi Folguera, que se recupera ante nosotros y que le dio un aire nuevo a su equipo, lo que nosotros supimos contrarrestar para traernos para casa la victoria”.