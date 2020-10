Berenguel pica a los suyos: "Ha faltado ambición y actitud, no se puede jugar con miedo"

La grandeza del deporte, desde luego, pero en la mayor parte de veces, contraria a lo que quieren y por lo que trabajan los entrenadores. El primer set era de Unicaja Costa de Almería, pero lo ganó Almoradí. El segundo set era de Almoradí, y lo ganó Unicaja Costa de Almería. Ni con lo uno ni con lo otro puede estar contento Manolo Berenguel, que sueña con el momento en el que haya un rendimiento lineal de todos sus hombres, en equipo, y se ganará o se perderá, pero con menos imponderables. Hay algo que sí se mide, como la garra alicantina: “Nos hemos encontrado ante un rival que ha sido muy valiente y cuyos hombres han creído en ellos mismos durante todo el partido, han estado luchando hasta el final, pero no nos ha sorprendido, sabíamos que iba a ser así, porque el año pasado ya nos lo demostraron, y a pesar de sus bajas, que eran importantes para ellos, han luchado en todo momento”.

Sí, merece al adversario que el técnico ahorrador comience con él, visto lo visto en la cancha, antes de pasar al repaso propio, crítico: “Nosotros hemos salido sin estar en situación de competición; es cierto que hemos viajado en el mismo día (llegada a Almoradí a las 17.30, café y vestuario para irse al calentamiento), no se ha podido coger referencias del pabellón, ni el típico y necesario entrenamiento de la mañana para hacerte un poco a la instalación…”. En ese sentido, 19 errores de saque dan la justa medida de ese tipo de detalles, porque son otros tantos puntos regalados, a razón de casi un set completo, y la mejora en esa faceta del juego a medida que el choque fue avanzando para facilitar todo lo demás. En todo caso, no hay excusa posible: “Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, pero no hemos estado a la altura de contrarrestar las armas que han usado ellos desde el primer momento”.

No, no se habla de una derrota, sino de una nueva victoria, la cuarta consecutiva en la segunda salida seguida de cinco partidos disputados, ya en el grupo perseguidor del líder Teruel: “Al final, lo más positivo de todo esto es que nos hemos venido con los tres puntos para casa, pero que, efectivamente, en la línea ascendente en la que llevábamos volvemos a dar un pasito atrás, así que hay que seguir trabajando para que esto no vuelva a suceder y no queda otra que eso”. Como no, debe ser exigente y pese a los 16 puntos de bloqueo, “es la lectura que hago yo: ha faltado ambición, actitud, un rival que aprieta y nos aparecen los miedos, y con miedo, a este deporte, ni a ninguno, se puede jugar, pero bueno, siempre la parte positiva, que nos venimos con la victoria y que el equipo reacciona bien, o más o menos bien”.

Poco margen para grandes propósitos, porque restan pocas horas para que llegue una nueva jornada de la Superliga, es cuestión de apoyarse en lo que se lleva bien adelantado, y así conducir el choque frente a Río Duero Soria, “otro que viene herido después de las dos últimas derrotas y con muchísimas ganas de ir escalando en la tabla, porque seguramente no se corresponda con la realidad que está mostrando, lo mismo que nos pasa a nosotros”, asevera literalmente. Berenguel lo explica una vez más: “Venimos durante las semanas entrenando muy bien, pero jugamos a rachas, hay veces que jugamos muy bien, y veces mal, y este equipo es muy, muy peligroso, con gente experta, de mucho vóley encima, que pueden ganar a nosotros y a cualquiera, si tienen el día”.

Como factor a favor, está claro, se regresa a casa tras dos salidas, la más larga y la más corta del año: “Nosotros tenemos la suerte de que jugamos en casa y que tenemos armas más que suficientes para poder plantarla cara a cualquier rival, pero lo que hace falta es que eso siga saliendo, porque el problema después del partido en Aloradí es que las dudas vuelven a aparecer y hay que subsanarlas de la mejor manera posible”. En el Moisés Ruiz, el clásico ante un Río Duero Soria “complicado y que insisto en que viene herido y con ganas de ganarle a un grande, y tendremos que retomar lo de siempre, sacar a relucir el trabajo que estamos haciendo durante la semana, ya que hay veces que entrenamos muchísimo mejor de lo que jugamos, seguimos con la asignatura pendiente de ponernos en situación de competición y espero que la línea ascendente que llevábamos las jornadas anteriores, salga, que sea lo antes posible, contra un adversario que es fuerte y con el que podemos tomar medias de ver qué diferencias hay entre ambos”, finaliza.