Berenguel ve a sus hombres “en modo play off”

Semana ‘larga’ para los ahorradores, como cada vez que toca medirse a un equipo cuyos partidos se disputan en domingo. De menos a más en cuanto a ritmo en las sesiones de trabajo conforme se acerca la hora del debut en la parte definitiva de la temporada, igual progresión se tiene respecto al estado de ánimo: “Objetivo logrado, jugar el playoff por el título, y en una buena posición, con factor cancha a favor en esta eliminatoria, aunque sigo diciendo que no sé si es mejor o peor, pero hay que pasar rondas si quieres ser campeón y los títulos se ganan fuera de casa”. Ahí es donde comienza su andadura Unicaja Costa de Almería, en concreto en Soria, ante un rival que da poca cabida a la sorpresa: “Sabemos lo que nos vamos a encontrar, vamos a ir a por la victoria, pero asumiendo que a Río Duero le está saliendo todo su buen juego en la parte final del campeonato”.

Manolo Berenguel pone sobre la mesa que “desde que comenzó el año de once ha ganado ocho, y los tres que ha perdido eran partidos que se podían perder, en Boiro, con Teruel y con Guaguas, y luego ha hecho bastantes tie-breaks, lo que indica que compite muy bien”. De hecho, considera que “es un equipo que viene en una línea muy ‘crecida’ y sabemos perfectamente lo que nos vamos a encontrar en su campo porque lo hemos sufrido nosotros precisamente”, añade textualmente. Echa la vista atrás para refrescar que “nosotros fuimos uno de los derrotados, tras empezar muy mal el partido, ya que nos costó entrar, nos metidos en situación de competición e iba muy bien, creímos que teníamos el partido controlado y de pronto no supimos contrarrestar el ritmo de juego que impusieron”, expresado de modo literal. Finaliza ese ‘episodio’ que “Manu Salvador revolucionó el partido y nos ganaron”.

La vuelta a los cuartos de final es algo que le agrada, como nuevo sistema para la determinación del campeón de liga: “Yo tengo muy mala memoria para eso, pero la historia se queda en historia y nosotros tenemos que afrontar la competición como está escrita, nos toca esos cuartos de final, que van a ser duros, seguro la liga ya lo ha dicho todo en su fase regular a ese respecto; a mí este formato me gusta, juegan los ocho mejores, la liga ha dado ‘coletazos’ de sorpresas, que los puede volver a dar en los playoffs y hacer más interesante la competición”. Respecto a los puestos finales, “hay equipos que por las circunstancias de la competición no están donde se merecen estar, y hay otros que han reaccionado, como por ejemplo Soria, que estaba en una situación complicada, y al final se empieza a creer, empieza a jugar bien… Xavi Folguera, que no estaba en su mejor momento, ahora sí está ya en su mejor versión, entonces es un equipo que incluso podría estar más arriba”.

El equilibrio de la plantilla soriana es una realidad: “Los jóvenes están jugando bien, compitiendo a la perfección, los veteranos acompañan, o al revés, está saliendo su juego en esta parte final y lo que Unicaja Costa de Almería se va a encontrar en Los Pajaritos, sin duda, es la mejor versión de Río Duero Soria”. Por un set en Manacor, hecho por Urbia Uenergía Vóley Palma para forzar el tie-break con 2-1 en el tanteo, no es el conjunto manacorense el adversario en estos cuartos, igualados a puntos con los sorianos: “Por comodidad de viaje prefería Soria, y eso que son diez horas de autobús, y tenemos la mente puesta ya, evidentemente, en ellos”. En ese sentido de mentalidad, la de sus hombres es muy buena: “El equipo llega muy bien, parece que los jugadores se han metido en ‘modo playoff’ y durante esta semana, desde el primer momento, han estado con una predisposición buenísima”.

Es una de las claves, sin duda, para llegar lo más lejos posible y, antes de otra cosa, superar esta complicada eliminatoria: “Han entrenado a un nivel excepcional, y hace falta mantenerlo el día del partido; a día de hoy yo no tengo absolutamente ninguna queja, entrenamientos agresivos y muy competitivos, y es justo lo que necesitamos para afrontar partidos así”. A la mentalidad ganadora, se suma la experiencia en lo mismo, en ganar, en ser campeones, aunque una vez más Berenguel recuerda que “eso es historia, ahora toca otro título en circunstancias distintas, y pienso que si de verdad estamos a nuestro nivel y jugamos muy bien, podemos ganarle a cualquiera; es nuestra forma de entender nuestra parte final, queda muy poco, es la recta final, un mes y medio, como quien dice, y hay que echar el resto”. Sobre lo decisivo del encuentro, está claro que no decidirá la eliminatoria.