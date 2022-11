Berenguel: “Es un momento crítico, pero el equipo puede dar alegrías”

No ha puesto paños calientes, porque no es su estilo y además sabe que no sirven para nada en la situación actual: “Estamos en un momento crítico, todo el mundo lo sabe”. A Manolo Berenguel, con todo, nadie lo baja de la confianza en las posibilidades que tiene el proyecto ahorrador de esta temporada: “Sigo convencido de que este equipo, cuando coja el ritmo y la confianza, puede darnos alegrías, pero falta que se convenzan ellos, los jugadores”. Y es que la novena plaza la achaca al hundimiento anímico general, ante lo que asume toda la responsabilidad: “Soy el máximo responsable de esto, y no son temas técnicos ni temas tácticos, son de cabeza”.

El técnico almeriense insiste en su discurso de todo lo que va de la liga y se pone delante: “No se gestiona bien el error y hay veces que vamos en el campo como ‘pollo sin cabeza’, sin pensar, y eso puede ser que lo transmita yo; soy autocrítico, el máximo responsable soy yo, y entre todos debemos sacarlo adelante, por supuesto yo el primero”. Pasan las semanas en pleno esfuerzo, “estamos trabajando y no queda otra que tirar para adelante frente a situaciones que se nos están yendo de las manos por no saber gestionar algo que este club nunca ha vivido, este club nunca se ha visto en esta situación”. Pero deja claro una vez más que “estamos buscando soluciones, hay veces que a la desesperada”.

El objetivo está en clasificarse para la Copa del Rey, y no oculta que “si no cambiamos algo, lo vamos a tener difícil”, textualmente. Ahora “hay cuatro finales por delante que hay que tratarlas así, y seguir trabajando, porque no queda otra que tirar, tirar y tirar, para que se logre levantar al grupo anímicamente, que es un paso clave”. Y “por supuesto que la actitud es buena”, aunque con eso no está siendo suficiente: “Creo que falta la figura del líder que tire dentro del campo, que es algo importantísimo; los que lo pueden hacer por su rendimiento técnico no lo están siendo, seguramente por su carácter, pero además es un cúmulo de cosas”. La principal de ellas está siendo la sucesión de bajas por lesión.

En ello se ha centrado: “Hay jugadores que necesitan salir del campo y tener un respiro, y no puede ser, y no son excusas, ni mucho menos; es muy complicado para mí buscar soluciones cuando miro hacia atrás y veo que lo que necesito en ese momento no está disponible”. Una cosa lleva a la otra, y “mantener a jugadores dentro del campo en ese estado anímico, que están sufriendo, es duro y se transmite el resto del grupo”. De todo se ha hablado y con todo se cree que se puede: “Tras conversaciones y situaciones en la semana hemos visto que es como todo, que el movimiento se demuestra andando y la única forma que tenemos de demostrar que somos capaces de sacarlo adelante es en el resultado de los partidos que nos quedan, cuatro finales”.

Barça Vóley viene al Moisés Ruiz como rival directo de nuevo por una plaza en la Copa del Rey: “Es un equipo que ha estado arriba, que ha estado jugando muy bien, que ha perdido con quien tenía que perder, que ha ganado con quien tenía que ganar, dirigido por Loeches, que sirve como ejemplo de jugadores que conocen muy bien la liga y que saben dónde están y lo que hacen en todo momento, y que saben cómo estamos, claro”. Eso es un serio peligro, “que no quepa la menor duda de que van a venir a aprovechar la situación”, algo que se está repitiendo todas las jornadas: “En Lugo, y mira que es difícil, empezamos ganando, el equipo jugando bien y enchufado, con opción a seguir creciendo y me atrevo a decir que el partido podría haber sido de 0-3 o 1-3”.

Luego sucede lo temido, “pero volvemos a lo de siempre, aparecen los errores de siempre y no sabemos gestionarlos, aparecen los miedos y el ser humano en cualquier faceta de la vida así no puede, y aparecen nuestras carencias y nuestra peor versión”. Habiendo caído en tierras gallegas la cosa empeora: “Está cada vez un poco más complicado, pero entre nuestros diez puntos y los que tienen los de más arriba, en cuatro jornadas se puede manejar bien”. Eso sí, Barça tiene su lícita ambición, claro: “Saben que tienen puesto de clasificación de Copa y que ganar aquí sería un paso importantísimo”. Con todo, “es que la puñetera realidad dice que nuestro gran rival ahora mismo somos nosotros mismos”.

Berenguel ha sido rotundo: “Acentúo tanto este problema porque la única solución está en afrontarlo de verdad, afrontarlo con valentía, que es lo que yo intento transmitir a los jugadores con el día a día, y probar cosas, probar porque lo que estamos haciendo ahora mismo no nos sirve de nada; cualquier cosa que se crea que es bueno para sumar, pues bienvenida sea, y me estoy enfocando en el tema anímico, porque cuando el equipo se entrena bien y esos problemas se nos van de la cabeza… en entramientos y en partidos, cuando estamos concentrados de verdad en lo que estamos haciendo, este equipo juega muy bien”. Eso lo temen los adversarios: “Estoy convencido de que los rivales que vienen lo saben, pero lo que están haciendo ante nosotros es aprovechar oportunidades”.

El técnico también ha hecho un ruego a la afición: “Desde aquí hago un llamamiento muy especial; sabemos que es un día complicado por el concierto de Bisbal, pero es más tarde y tenemos tiempo de disfrutar de todo lo bueno de Almería, este es un llamamiento ‘a la desesperada’, lo digo así de claro, os necesitamos”. Razonadamente, “cualquier cosa es fundamental para sumar, nuestro objetivo es la Copa y luego ya veremos, porque es que insisto en que sigo convencido de que este equipo, cuando coja el ritmo y la confianza, dará alegrías, y una pieza clave para resurgir es el público”. De modo más directo, así lo subraya: “Necesitamos su aliento para sentirnos arropados, y que los jugadores no se sientan ‘de lado’; aquí vamos a estar para intentar dar la mejor versión”.