Berenguel quiere ver Unicaja ha aprendido la lección

En las reuniones en las que Manolo Berenguel da sus valoraciones a los jugadores, “se les aplaude incluso el buen trabajo”, porque esa es su filosofía, solo creer en el trabajo diario, y eso debe motivarles. Por ahora lo que está confirmando es lo que se esperaba: “El equipo ha venido bastante, bastante bien, viene con las pilas cargadas y no es solo que lo digan los jugadores, sino que en el día a día desde la vuelta lo están demostrando, así que las vacaciones han hecho efecto y vienen preparados”. Así se ha iniciado lo que él llama “periodo competitivo dos”, con todo lo que hay hasta la Copa del Rey incluido en el mismo: “Está todo ajustado para esto, la carga que se está haciendo y con los rivales presentes para estar más o menos fresco, pero hay que acumular fuerza, llamémoslo así, de cara a lo que llega”.

Concluirá tras el ‘Torneo del KO’ y dará comienzo el ‘periodo competitivo tres’ para los play off, ya con muchos más elementos de valoración. El ‘periodo uno’ se cerró siendo líder invicto, lo que por ahora no preocupa nada Berenguel: “El resultado, seguir primero o segundo, sigue estando dentro de lo anecdótico y no le voy a prestar atención, sino que voy a fijarme en que el equipo puede mejorar mucho más y en ello estoy, ajustando mucho más de cara a la Copa del Rey y play off”. A Los Planos se viaja con dicha perspectiva: “Somos los dos supuestamente más fuertes de la liga y sigue siendo para mí un punto de referencia”.

La cuestión a medir ahora es “respecto a cómo compite el equipo fuera de casa en contra de rivales fuertes, porque hasta ahora han pasado por el Moisés Ruiz y la única referencia es la de la Supercopa, en la que el equipo no supo competir y en la que pasó lo que pasó, si bien después se supo subsanar esos errores”. En ese sentido, “nunca se sabe, pero hay que plantearlo como un partido largo porque al final el buen vóley se marca por pequeños detalles, o puede ser un partido menos largo pero muy intenso, de tanteos apretados, y a pesar de venirte con una derrota o con una victoria, se ha competido”, precisa, y matiza que espera “que no sea el repaso que nos dieron en Supercopa, irreal y que dijo que algo pasaba, y lo que pasaba era el poco ensamble, pero vino bien para afrontar todo lo que llevamos”.

Hay poca ‘maniobrabilidad’ entre ambos equipos a simple vista: “A estas alturas lo que suceda va a pasar por el estado de forma o cómo se encuentren los jugadores en ese momento; si los seis están entonados y el rival está igual, va a hacer que sea largo, y apenas flaquee uno llega el quebradero de cabeza del entrenador de ver cómo manejar la situación, hay mil situaciones”. Lo que no acepta es que se tengan más ‘balas en la recámara’ que Teruel: “Nosotros tenemos la suerte de que, como dicen por ahí, tenemos dos equipos en uno, y es cierto, siento que cada día me presionan más con el trabajo diario para ver a quién pongo el equipo titular, pero ellos tienen un septeto muy fuerte y un banquillo de grandísimos jugadores”.

El saberse de memoria al adversario es algo significativo: “Víctor Rodríguez lleva poco tiempo jugando de receptor y va a dar mucho de qué hablar en ese puesto, Colito está en la Selección de opuesto, Jovanovic, el otro día se lesiona Rangel en el calentamiento en Vecindario, que es un rival muy fuerte en su casa, y saca el partido adelante, luego hay jugadores expertos como Torcello, otros con muchas ganas de estar ahí y que cada vez que salen lo aprovechan, como Cabrera… no sé, al final todos los equipos tienen 12 o 13 jugadores y cuidado con el que te sale que te amarga una tarde”. En este caso sería un mediodía, si bien el horario le es “totalmente indiferente”, manifiesta: “Puedo entender que a algunos jugadores no les guste, como a Víctor, pero cuando entrena por la mañana… hay que verlo”.