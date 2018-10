Berenguel quiere a un Unicaja valiente en la Supercopa

"Es el momento esperado, no solo mío sino, de todos; la pretemporada no es que haya sido excesivamente larga, pero sí dura, con mucha carga física, y al final te preparas para estos momentos". Manolo Berenguel tiene a todos sus hombres en la 'línea de salida' muy enchufados y deseando pasar de la fase de 'ensayo-error' a la aplicación en la realidad de una final de todos los ajustes que se han realizado durante un mes: "Sin duda se ha aprovechado el tiempo, me quedan cosas claras de la línea de trabajo que hay que seguir". También ha constatado algo que sabía: "Todos y cada uno en la plantilla están cualificados para trabajar y entrenar, todos quieren salir de inicio y me ponen entre la espada y la pared".

Será una incógnita hasta el final ese primer equipo titular de Unicaja Almería: "No saber con quien contar, para mí es bueno, pero al final solo juegan siete y tengo que tomar la decisión; la responsabilidad es mía y tengo que hacerlo dependiendo de lo que más necesite el equipo en cada momento, ya que hay jugadores de gran variedad de características". Por suerte, durante el periodo de preparación se ha jugado mucho, "quizá ha faltado un viaje para entrar en esa dinámica, pero el campo de Teruel lo conocemos más que de sobra".