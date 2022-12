Berenguel: “Para recibir a Guaguas no hace falta trabajar la motivación”

Si hay alguna incógnita respecto al partido de este sábado es sobre el momento en el que llega para Unicaja Costa de Almería. La evolución es clara, el equipo juega mejor y la buena senda se ha emprendido. Eso está claro, pero habrá que ver si es suficiente: “El buen momento se verá después del partido; sí es cierto que nosotros estamos creciendo jornada tras jornada, lo mostramos en Manacor, donde el equipo jugó muy bien, tuvimos un altibajo en el primer set, que es lo que se ha venido viendo durante toda la temporada, y al final se subsanó muy bien y estuvimos a una grandísima altura en los dos siguientes, con el equipo dando destellos de lo que podemos llegar a ser”.

Así es como lo ha visto Manolo Berenguel, que no ha dudado en reconocer que “Guaguas está intratable este año, y más desde su eliminación en Europa, que es peor para ellos, pero se han centrado en la liga y… pues eso, que están intratables”. No escatima elogios para su rival: “Es un súper equipo al que le han hecho tan solo dos sets y eso lo demuestra todo”. Es más, “tienen dos equipos, puede jugar cualquiera de los que están en la plantilla y se han conjuntado desde el inicio muy bien, así que decir cualquier cosa ahora mismo es todo elogios”. Frente a eso, “el objetivo sin duda es seguir creciendo, y no creo que se tenga que trabajar mucho en la parte de motivación para un partido así”.

Está claro que “los jugadores se motivan por si solos”, con la misión verde de “intentar que salgan las armas que tenemos escondidas, que siempre digo y más este año, y que ya se vieron la semana pasada, como Marco Ferreira, una de nuestras referencias en ataque”. En general, “se empiezan a sacar los números de cómo debemos de estar”. A la semana se le ha sacado buen provecho, “trabajando para el equipo que tenemos en frente”. Sí, se necesitan los tres puntos “para afianzarnos en la clasificación para la Copa del Rey”, reconoce el técnico de modo textual, “y si no, lo intentaremos hasta el final, hasta que estemos matemáticamente dentro de torneo del KO”.

Abundando sobre Guaguas “es dos equipos en uno y cualquiera de los dos podría ganar la liga tranquilamente”. Manolo Berenguel desvela que “todo lo que he visto es que han jugado muy bien”, precisando que “hay jugadores que pueden ser menos participativos, como Borja o Renan, que ya demostraron el año pasado hasta dónde podían llegar; este año menos participativos, entiendo que por ‘tema extranjeros’; y hay jugadores que están aportando muchísimo”. En nombre propio, “Almansa en su línea, un espectáculo de tío, cómo barre y cómo lee el voleibol, de los que mejor lo entienden diría que en España, y luego un jugador fuerte, joven, que está crecido, como es Zonca, que marca la diferencia en ataque junto con Escobar, como si jugase Ratray; al final todos los nombres…”.

Repite el almeriense lo de “súper equipo” que ahora mismo “es el que está intratable”, y es el que toca a Unicaja Costa de Almería esta semana para intentar algo que claro que ve posible: “Nos estamos centrando en ganar; no sé si echar la vistas atrás y ver qué partidos podríamos haber ganado, pero es cierto que todavía no estamos afianzados en el juego que debemos de marcar, aunque sí están saliendo cosas y lo que traslado a mis jugadores es que cuando veo a nuestro equipo jugar a alto nivel, o en el mejor que hasta ahora hemos demostrado, podemos ganarle a cualquiera”. Valora mucho las victorias en Manacor, “pista difícil”, y frente a Barça, “un rival muy complicado”, y cree.

Berenguel pone como objetivo la victoria este sábado “con la motivación extra del rival que nos viene este fin de semana, pensando hasta dónde podemos llegar, jugadores que ya se están dando cuenta de dónde tienen que estar y lo que tenemos que hacer para que Unicaja Costa de Almería esté en lo más alto”. Hay muchas cosas que ya están ahí, saliendo, “y si salen durante más tiempo en el partido, cualquiera de los rivales incluyendo Guaguas tiene que sufrir para ganarnos”. Como parte fundamental, la afición: “Una vez más hacemos el llamamiento con todas nuestras fuerzas, porque necesitamos al público, es una pieza clave para este próximo rival”.

Habrá cambio de horario: “Reconozco que al principio era un poco reacio a las cinco de la tarde; hubiera sido mejor cinco y media o seis, pero por temas de instalación se decide a las cinco, ya que a las siete y media estábamos teniendo problemas con el inicio de los partidos por los otros equipos que también juegan aquí”. Todos están conformes con la nueva hora: “Los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva y el club en general, todos en la misma línea, y me rijo a los deseos de todos y creo que es un buen horario”. En cuanto a la dinámica, “entrenar un poco antes, prepararte antes, comer antes, pero este es un buen horario para las familias en general, y necesitamos su apoyo”. Espera una buena respuesta: “Entre el rival y la buena hora elegida para competir, lleno en el pabellón”.